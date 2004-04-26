شركت رنو - پارس بزودي در ايران تاسيس مي شود

مدير ارتباطات شركت رنو فرانسه در ايران در حاشيه ديدار از خبرگزاري مهر، گفت: ساختمان شركت رنو - پارس خريداري شده است و اميدواريم تا يك ماه آينده بتوانيم اين شركت را در ايران به ثبت برسانيم.

ماتيو كري( Mathieu CARRE ) افزود: در 16 مارس 2004 شركت رنو ، ايدرو ، ايران خودرو وسايپا قرارداد تاسيس شركت رنو - پارس را تا آوريل 2004 امضا كردند كه براساس اين قرارداد 51 درصد اين شركت متعلق به رنو و 49 درصد ديگر به شركتهاي ايراني تعلق دارد.



وي افزود: شركت هاي ايران خودرو و سايپا در سال 2006( دو سال ديگر) خودروي L - 90 را توليد مي كنند كه اين پروژه تحت عنوان " رنو پارس " در ايران انجام مي شود.

وي افزود: در مرحله نخست ، شركتهاي ايران خودرو و سايپا هر يك 150 هزار دستگاه خودرو توليد مي كنند.

كري اظهار داشت: در خودروي L - 90 هم از قطعات وارداتي و هم از توان قطعه سازان ايراني استفاده خواه شد.

سعيد مهران ، مدير روابط عمومي و ارتباطات شركت توسعه صنايع خودرو نيز در اين بازديد، با اشاره به اينكه 51 درصد سهام شركت رنو - پارس متعلق به شركت فرانسوي رنو است گفت: شركت رنو - پارس نخستين شركت خارجي است كه پس از 25 سال در ايران با اين ميزان سهم خارجي به ثبت مي رسد كه اين نقطه عطفي در صنعت كشور است.

وي افزود: خودروي L- 90 تاكنون در هيچ جاي دنيا عرضه نشده است و توليد انبوه اين خودرو نخستين بار تا دوماه ديگر در كشور روماني آغاز خواهد شد كه همين خودرو با تغييرات جزئي و با توجه به شرايط و سليقه مردم در ايران به توليد انبوه مي رسد

مهران افزود: در ساخت اين خودرو از آخرين تكنولوژي روز دنيا استفاده شده است و تمام استاندارهاي لازم نيز رعايت شده است.

به گفته وي قرار است تا سال 2010 ميلادي ، يك ميليون دستگاه خودروي L -90 در مدلهاي مختلف در ايران توليد شود.

خاطر نشان مي شود ماتيو كري مدير ارتباطات شركت رنو فرانسه در ايران كه به منظور اطلاع رساني و هماهنگي ها با رسانه ها به ايران سفر كرده است ، صبح امروز از خبرگزاري مهر بازديد كرد