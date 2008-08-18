10 اثر طبیعی و معنوی ایلام در آثار ملی ثبت می شود

فریدون محمدی در گفتگو با خبرنگار مهر در ایلام اظهار داشت: هم اکنون پرونده این 10 اثر طبیعی و معنوی که شامل پنج اثر طبیعی و پنج اثر معنوی است در حال تکمیل شدن به منظور ثبت در آثار ملی کشور است.

وی بیان داشت: "غار زینه گان" شاخص ترین اثر طبیعی استان ایلام برای ثبت در آثار ملی است و از دیگر آثار طبیعی تنگ رازیانه، تنگ شمشه، غار برزرد و دریاچه دو قلوی گیاه گاو است که در آثار ملی ثبت می شوند.

این مسئول با اشاره به اینکه آثار معنوی استان ایلام شامل سنتها و مراسمات می شود، خاطرنشان کرد: این آیین شامل تعاون در کشاورزی، دعای باران، عروسی ایلام، آتش نوروزی، آیین چمر است که توسط کارشناسان شناسایی شده اند.

محمدی عنوان کرد: استان ایلام با داشتن یک هزار ابنیه تاریخی و فرهنگی و داشتن 542 اثر تاریخی ثبت شده در آثار ملی کشور و همچنین ثبت گلیم نقش برجسته به عنوان مهمترین محصول صنایع دستی استان در آثار ناملموس کشور یکی از قطبهای گردشگری در کشور محسوب می شود.

این مسئول یادآور شد: ثبت این آثار طبیعی و معنوی می تواند کمک زیادی در جهت شناساندن پیشینه استان ایلام در کشور داشته باشد.