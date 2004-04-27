اردوي تيم ملي جوانان بسكتبال از هفته آينده تشكيل مي شود

به گزارش خبرنگار "مهر" تيم ملي جوانان بسكتبال كشورمان چهارمين اردوي خود را از تاريخ 12 تا 18 ارديبهشت درمجموعه ورزشي آزادي تهران برپا خواهد كرد. 19 بسكتباليست حاضر در اردو خود را براي شركت در مسابقات غرب آسيا كه تير ماه برگزار مي شود، آماده خواهند كرد.

* كلاس مربيگري درجه 3 در كرج

يك دوره كلاس مربگيري درجه 3بسكتبال از ديروز با حضور 5 استاد دانشگاه تربيت بدني ، در شهرستان كرج برگزار شد. پس از برگزاري كلاس تئوري ، به مدت 6 روز كلاس عملي برگزار خواهد شد و قبول شدگان دراين كلاسها مي توانند كارت مربيگري درجه 3 دريافت كنند.