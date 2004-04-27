  1. ورزش
  2. سایر ورزشها
۸ اردیبهشت ۱۳۸۳، ۱۲:۰۴

دو خبر از بسكتبال

اردوي تيم ملي جوانان بسكتبال از هفته آينده تشكيل مي شود

تيم ملي جوانان بسكتبال كشورمان اردوي آمادگي خود را در مجموعه ورزشي آزادي برگزار خواهد كرد.

 به گزارش خبرنگار "مهر" تيم ملي جوانان بسكتبال كشورمان چهارمين اردوي خود را از تاريخ 12 تا 18 ارديبهشت درمجموعه ورزشي آزادي  تهران برپا خواهد كرد.  19 بسكتباليست حاضر در اردو خود را براي شركت در مسابقات غرب آسيا كه تير ماه برگزار مي شود، آماده خواهند كرد.
* كلاس مربيگري درجه 3 در كرج
 يك دوره كلاس مربگيري درجه 3بسكتبال از ديروز با حضور 5 استاد دانشگاه تربيت بدني ، در شهرستان كرج برگزار شد. پس از برگزاري كلاس تئوري ، به مدت 6 روز كلاس عملي برگزار خواهد شد و قبول شدگان دراين كلاسها مي توانند كارت مربيگري درجه 3 دريافت كنند.

 

کد مطلب 73409

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها