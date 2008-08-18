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۲۸ مرداد ۱۳۸۷، ۱۲:۰۲

داوری 393 اثر در دوازدهمین جایزه کتاب دفاع مقدس

تعداد 393 عنوان کتاب در دوازدهمین جایزه کتاب سال دفاع مقدس مورد داوری قرار می گیرند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ستاد خبری جایزه، این تعداد عناوین منتشر شده دفاع مقدس، در مقایسه با کتاب های منتشر شده در سال 1385 از افزایشی 40 درصدی حکایت دارد به نحوی که تعداد کتاب ها از 283 عنوان در سال 1385 به 393 عنوان در سال 1386 رسیده است.

در این دوره از جایزه کتاب سال دفاع مقدس، بیشترین آثار در بخش خاطره و با 125 عنوان مورد قضاوت قرار می گیرد و پس از آن کتاب های زندگینامه داستانی با 57 عنوان قرار دارد.

رتبه های سوم و چهارم این رده بندی را به ترتیب آثار با موضوع شعر دفاع مقدس و داستان دفاع مقدس با 51 و 38 عنوان به خود اختصاص داده اند.

در این دوره کتاب هایی با موضوع جنگ و زندگینامه غیر داستانی، تحقیق نظامی و سیاسی، هنر، شعر کودک، داستان کودک، تحقیق اجتماعی و تحقیق ادبی به ترتیب در رتبه های پنجم تا یازدهم قرار دارند. در این بخش ها به ترتیب 35، 20، 19، 1، 13، 11 و 6 عنوان کتاب داوری می شود.

کد مطلب 734095

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