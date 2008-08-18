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۲۸ مرداد ۱۳۸۷، ۱۷:۲۳

برگزاری کارگاه آموزشی حقوق خانواده در فرهنگسرای قرآن

اداره آموزش های مردمی معاونت آموزش قوه قضائیه ، کارگاه آموزشی حقوق خانواده با موضوع امتیازات حقوق زنان در خانواده را در فرهنگسرای قرآن برگزار کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر ، رضایی مستشار دادگاه تجدید نظر استان تهران در این کارگاه آموزشی گفت: نفقه ، مهریه ، جهیزیه ، اجرت المثل از حقوق خاصه زوجه است.

وی افزود: نفقه تکلیفی است به عهده مرد که شامل خوراک ، پوشاک ، مسکن ، درمان و ... است و بر اساس شان زن تعیین می گردد.

وی افزود: زن دائم ( واجب النفقه ) و بچه ها و پدر و مادر ( که به کهولت سن رسیده باشند ) مستحق نفقه هستند و زن دائم باید به تکالیف خود عمل کرده باشد تا نفقه به او تعلق گیرد.

این قاضی دادگستری گفت: چنانچه شرط اجل و مدت در مهریه قرار داده نشود، حال محسوب می شود و زن می تواند بعد از عقد ازدواج از شوهر خود مطالبه نماید اما در صورت شرط مدت یا اقساط ، تا زمانی  که اجل آن نرسیده باشد قابل اجرا است.

مستشار دادگاه تجدید نظر استان تهران ادامه داد: مهریه انواعی دارد مهر المثل و مهر المسمی و به دو صورت است وجه نقد( پول ) که نسبت به تقاضای تورم هر سال قابل محاسبه است و مال شامل سکه ، زمین و ... که عین آن تهیه می شود.

وی در خصوص جهیزیه نیز تصریح کرد: جهیزیه اموالی است که زن به خانه شوهر می برد البته پدر دختر هیچ وظیفه ای ندارد و این لطف و احسان اوست اما برای اینکه بی منت باشد بهتر است از جهیزیه سیاهه تهیه شود و توسط یک واسطه ، ریش سفید و ... حتما سند تهیه شود.

رضایی گفت: اجرت المثل در حقیقت دستمزد کارهای خانه و وظایفی است که زن در خانه شوهر انجام می دهد و بر اساس نوع و میزان خدمت زن در خانه تعیین و محاسبه می شود و طبق شرایط زندگی و اقلیمی متفاوت است.

کد مطلب 734123

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