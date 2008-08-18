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۲۸ مرداد ۱۳۸۷، ۱۱:۵۱

به دلیل تیراندازی هوایی ؛

قاتل علی کریمی به سه سال حبس محکوم شد!

قاتل علی کریمی به سه سال حبس محکوم شد!

بازیکن تیم فوتبال الوصل امارات به اتهام تیراندازی هوایی در حالتی غیر طبیعی به سه سال حبس محکوم شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، روزنامه الامارات الیوم امروز با انتشار این خبر نوشت: صلاح عباس بازیکن تیم فوتبال الوصل که سابقه حضور در تیم ملی فوتبال امارات را نیز دارد به دلیل تیراندازی هوایی شبانه در حالت غیر طبیعی از سوی پلیس دستگیر و به سه سال حبس محکوم شد.

این بازیکن که قبلا در تیم فوتبال النصر بازی می کرد در زمان حضور علی کریمی در الاهلی او را به گونه ای مصدوم کرد که بیش از دو ماه از میادین فوتبال دور بود. پس از این اتفاق او از سوی مسئولان باشگاه الاهلی به عنوان قاتل علی کریمی معروف شد.

صلاح عباس در فوتبال امارات به یک بازیکن خشن و بداخلاق معروف است و در شرایطی نیمه های شب دستگیر شده است که اسلحه به همراه داشته و حالت عادی نداشته است.

کد مطلب 734142

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