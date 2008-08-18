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۲۸ مرداد ۱۳۸۷، ۱۹:۰۵

پورکبگانی:

۱۱‬هکتار زمین برای ساخت مسکن مهر در بوشهر در حال آماده‌ سازی است

بوشهر - خبرگزاری مهر: فرماندار بوشهر گفت: ۱۱‬هکتار زمین برای ساخت و ساز مسکن مهر در بوشهر در حال آماده‌ سازی است.

جعفر پور کبگانی در گفتگو با خبرنگار مهر در بوشهر افزود: این میزان زمین یاد شده از دستگاه‌ های اجرایی این شهرستان تملک شده است.

وی اظهار داشت : با توجه به تاکید رئیس جمهوری بر فعالیت مستمر تعاونی‌های مسکن مهر و رفع مشکل مسکن محرومان سعی شده این روند در بوشهر با جدیت دنبال شود.

فرماندار بوشهر با اشاره به اهمیت صیانت از اراضی دولتی گفت : کمیسیون صیانت از اراضی دولتی موفق به بازپسگیری 150 ‬هکتار از اراضی دولتی در شهرستان بوشهر شده است.

پورکبگانی افزود: کمیسیون صیانت اراضی دولتی بیش از 50 مصوبه داشته و 24 پرونده به دادگستری ارجاع داده که 50 درصد این پرونده‌ها به حصول نتیجه منجر شده است.

فرماندار بوشهر افزود: با توجه به خشکسالی حاکم بر استان بوشهر و کمبود آب با مکاتباتی که‌ با وزارت نیرو صورت گرفت برای نخستین بار مدیریت واحد در توزیع آب صورت گرفت که مشکل تامین آب شهرستان بوشهر حل شده‌است.

کد مطلب 734185

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