جعفر پور کبگانی در گفتگو با خبرنگار مهر در بوشهر افزود: این میزان زمین یاد شده از دستگاه‌ های اجرایی این شهرستان تملک شده است.

وی اظهار داشت : با توجه به تاکید رئیس جمهوری بر فعالیت مستمر تعاونی‌های مسکن مهر و رفع مشکل مسکن محرومان سعی شده این روند در بوشهر با جدیت دنبال شود.

فرماندار بوشهر با اشاره به اهمیت صیانت از اراضی دولتی گفت : کمیسیون صیانت از اراضی دولتی موفق به بازپسگیری 150 ‬هکتار از اراضی دولتی در شهرستان بوشهر شده است.

پورکبگانی افزود: کمیسیون صیانت اراضی دولتی بیش از 50 مصوبه داشته و 24 پرونده به دادگستری ارجاع داده که 50 درصد این پرونده‌ها به حصول نتیجه منجر شده است.

فرماندار بوشهر افزود: با توجه به خشکسالی حاکم بر استان بوشهر و کمبود آب با مکاتباتی که‌ با وزارت نیرو صورت گرفت برای نخستین بار مدیریت واحد در توزیع آب صورت گرفت که مشکل تامین آب شهرستان بوشهر حل شده‌است.