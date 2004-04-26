تجارت جهاني در برنامه چهارم توسعه جايگاهي ندارد

به گزارش خبرنگار پارلماني خبرگزاري "مهر" ايرج نديمي درمخالفت با كليات برنامه چهارم توسعه گفت: در اين برنامه بسياري از مباحث مشخص نشده و از آن جمله اين است كه مديران ضعيف چگونه شناسايي شده و با آنان بر خورد مي شود.

وي افزود: در بخش احكام هم چون تعداد احكام زياد است اين احكام خير ، نيازمند تصويب قوانين مختلف و مستقل هستند.

نديمي تصريح كرد: در اين لايحه تعامل بين توسعه و عدالت اجتماعي چگونه انديشيده شده است. در روش پرداخت يارانه ها كه همه برنامه كار آمدي آن اذعان مي كنند چه كاري انجام گرفته است؟

نماينده شهرستان لاهيجان تاكيد كرد: ما هنوز نمي توانيم برنامه اي تدوين كنيم كه در عين اقتصادي بودن بر مسائل سياسي توجهي داشته باشد.

وي همچنين اضافه كرد: در اين برنامه به عنوان مثال معلوم نشده است كه در بخش كشاورزي ، متولي وزارت جهاد كشاورزي است يا وزارت بازراني و اين شكل باعث مي شود كه در برابر مشكلات ، كسي خود را پاسخگو نداند.

نديمي تصريح كرد: رقابت در منطقه نيز موضوعي است كه ما نمي دانيم چگونه بايد با كشورهاي منطقه در حوزه هاي اقتصادي رقابت داشته باشيم.

وي در پايان پرسيد: آيا اهداف كمي كاملا قابل دسترسي بوده است يا آرماني؟ بايد مسائلي مثل بيكاري به نحوي به اين موضوع پرداخت شده است كه بتوانيم پاسخگو باشيم؟ آيا اين برنامه مي تواند به كاهش تصدي گري كمك كند؟