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۲۸ مرداد ۱۳۸۷، ۱۲:۵۸

پس از خبرهای ضد و نقیض؛

سرانجام مشرف با قدرت خداحافظی کرد

سرانجام مشرف با قدرت خداحافظی کرد

با وجودخبرهای ضد و نقیضی که درباره کناره گیری رئیس جمهوری پاکستان از قدرت منتشر می شد سرانجام امروز مشرف طی یک سخنرانی تلویزیونی رسما کناره گیری خود را اعلام کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، پرویز مشرف لحظاتی پیش اعلام کرد برای اینکه از سوی پارلمان استیضاح نشود؛ از سمت خود کناره گیری می کند.

وی خاطر نشان کرد که این تصمیم را پس از مشورت با مشاوران خود گرفته است.

این تصمیم مشرف در پی آن گرفته می شود که ائتلاف حاکم در پاکستان در چند روز اخیر فشارهای خود را برای برکناری وی افزایش داده بودند.

این در حالی است که پیش از این،یکی از مشاوران وی که نامی از او برده نشده بود، اعلام کرد که مشرف قصد کناره کناره گیری از قدرت را ندارد.

همچنین در همین رابطه اعلام شد که مشرف در حال گفتگو با مخالفان برای برکناری پیش از استیضاح برای گرفتن مصونیت بوده  است.

کد مطلب 734197

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