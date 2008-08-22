اتوبوسرانی کرمان با کمبود بودجه مواجه است

یدالله عرب نژاد در گفتگو با مهر اظهار داشت: سال گذشته بدهی اتوبوسرانی کرمان و حومه بالغ بر دو میلیارد تومان و اغلب در زمینه حق بیمه کارکنان اتوبوسرانی به سازمان تامین اجتماعی بود که خوشبختانه با فعالیتهای صورت گرفته این مبلغ کاهش چشمگیری یافته است.

وی تصریح کرد: متاسفانه به دلیل عدم انتقال مشکلات اتوبوسرانی به مسئولان در سفر ریاست جمهوری هیچ مصوبه ای در این زمینه صادر نشده است در حالیکه در صورت استفاده از فرصت پیش آمده بسیاری از مشکلات در این سازمان حل می شد.

عرب نژاد خاطر نشان کرد: یک سوم از کل بودجه مورد نیاز اتوبوسرانی به وسیله فروش بلیت و بقیه توسط شهرداری و دولت تامین می شود که در این میان معمولا بودجه شهرداری به صورت کامل پرداخت نمی شود اما از بودجه دولت از نظر زمان و میزان پرداخت از وضعیت بهتری برخوردار است.

وی عنوان کرد: از سال 82 تاکنون قیمت بلیت اتوبوس در کرمان افزایش نیافته است در حالی که قیمتهای قطعات خودرو و سوخت روند صعودی داشته است و این مسئله باعث کاهش درآمد اتوبوسرانی می شود.

مدیر عامل سازمان اتوبوسرانی کرمان و حومه افزود: پیشنهاد افزایش پله ای قیمت بلیت اتوبوس شهری به شورای شهر کرمان داده شده است اما شورا با افزایش قیمتها مخالفت می کند که این موضوع در آینده سبب کسری بودجه بیشتر در اتوبوسرانی می شود.