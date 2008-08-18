پارالمپیکی ها در اردوهای متصل به اعزام شرکت می کنند

به گزارش خبرگزاری مهر، تیم فوتبال 7 نفره کشورمان از اول تا هشتم شهریور ماه که زمان اعزام به رقابت های پارالمپیک 2008 پکن است در اردوی آماده سازی به سر خواهد برد. این اردو با حضور 12 فوتبالیست در مجموعه ورزشی آزادی برگزار می شود.

تیم دو و میدانی که از بخت های اصلی کسب مدال در رقابت های پارالمپیک 2008 پکن به حساب می آید هم از اول تا هشتم شهریورماه در اردوی آماده سازی در مجموعه ورزشی آفتاب شرکت خواهد کرد.

تیم های تیراندازی و تنیس روی میز کشورمان نیز همچون دو تیم دیگر از اول تا هشتم شهریور ماه در اردویی که در ورزشگاه آزادی و دانشگاه تربیت معلم برپا می شود، شرکت خواهند کرد.