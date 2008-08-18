شتاب لازم را در تحقق اهداف چشم انداز نداشته ایم

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی بنیاد باران، حجت الاسلام سیدمحمد خاتمی طی سخنانی در دیدار با جمعی از مدیران فرهنگی دانشگاه آزاد اسلامی با بیان اینکه انقلاب حاکی از این بود که دین در زندگی مردم دخالت میکند و حکومت میسازد، گفت: جمهوری اسلامی باید بتواند الگویی ارائه دهد که هم جوابگوی نیازهای امروز باشد ـ که در متن آن به سر میبریم ـ و هم جوابگوی کسانی باشد که میگویند دین جوابگوی زندگی نیست.
رئیسجمهور سابق کشورمان تاکید کرد: حکومت باید متکی برمردم باشد ومشکلات را رفع کند. نقد ازجمله راههای حل مشکلات است؛ اگر مشکل را نشناسیم یا جوابی دهیم که بدرد امروز نخورد، اشکال پیش میآید و این ناشی از نارسایی ابزاری است که ما به کار گرفتهایم. آیا در این زمینهها به عنوان کسانی که می خواهیم جامعه را ـ با پیشرفت و در عین حال طبق موازین دینی ـ اداره کنیم ، می پذیریم که متفکران دینی و دانشگاهی بنشینند و چاره جویی کنند. در این زمینهها حوزه دانشگاه میتوانند همفکری و همکاری داشته باشند.
وی خاطرنشان کرد: ما حکومت داریم، میخواهیم جوابگوی انسان امروز باشیم، انسان امروز میخواهد آزاد باشد؛ منظورم ولنگاری اخلاقی نیست، بالاخره انسان در تبیین هر نظامی میخواهد حرمت و حقوق اساسی داشته باشد. در متن نظام دینی هم باید این نیاز زمانه تامین شود. ما باید بدانیم که میتوانیم از دین در این زمینه مدد بگیریم، نه اینکه خدایی ناخواسته جوری رفتار کنیم که گویی دین با اینها مخالف است و مانع برخورداری جامعه از آزادی و پیشرفت میشود.
سید محمد خاتمی که در جمع مدیران فرهنگی دانشگاه آزاد سخن می گفت ، در بخش دیگری از سخنانش یادآور شد: در مقطع آغاز انقلاب اسلامی مجموعه دانشگاههای ما150 هزار دانشجو داشتند،وقتی بنده در سال 76 افتخار خدمتگزاری پیدا کردم، این عدد به حدود 700 هزار رسید و هنگامی که این مسئولیت را ترک میکردم حدود دو میلیون و پانصدهزار دانشجو داشتیم. در این میان دانشگاه آزاد در توسعه آموزش عالی نقش درخور توجهی داشت و در حال حاضر شاید بیش از نیمی از دانشجویان ما در دانشگاه آزاد مشغول به تحصیل هستند.
وی ادامه داد: البته دانشگاه آزاد تقریباً ازهیچ شروع کرد؛ گرچه مورد عنایت حضرت امام، مقام معظم رهبری ـ که آن روز رئیس جمهور بودندـ و جناب آقای هاشمی رفسنجانی قرار داشت و همه علاقمند به فعالیت این دانشگاه بودند،اما درعین حال موسسان این دانشگاه کار را از هیچ شروع کردند. کار دشواری که همت بزرگی میخواست و انصافاً این همت به خرج داده شد. طبیعی است درآغاز کار نمیتوان انتظار داشت به نقطه اوج برسیم؛ نقص و کمبود وجود داشت ، ولی تحمل آن برای پیشرفت شجاعت و تدبیر میخواست و امروز دانشگاه آزاد هم به لحاظ کمی و هم به لحاظ کیفی در موقعیت خوب و قابل قبولی قرار دارد.
وی همچنین خاطر نشان کرد: در کل آموزش عالی ما نه تنها این کمیت را در جامعه مان میبینیم بلکه به لحاظ کیفی - هم در دانشگاههای دولتی و هم در دانشگاه آزاد و احیاناً بعضی شاخههای غیرانتفاعی ـ خیلی رشد کردهایم. امروز در زمینه تحصیلات تکمیلی، زمینه برای تحقیقات و بالا بردن دانش، ایجاد ارتباطات ـ با مجامع دنیا در موقعیت نسبتاً خوبی بسر میبریم.
رئیسجمهور سابق کشورمان ادامه داد: اینکه می گویم نسبتا،ً علتش این است؛ ظرفیت ایران به خصوص اهدافی که انقلاب اسلامی دارد، خیلی بالاتر از اینهاست، والا شاید در مقایسه با بسیاری از کشورهای همتراز خودمان جلوتر هم باشیم.
وی در عین حال با اشاره به برخی عقبماندگیهای احتمالی از بعضی کشورهای همسایه یادآور شد: ما چشمانداز 20 ساله را داریم، اگر باید در سال 1404 برترین کشورهای منطقه باشیم از مهمترین شاخصهای این برتر بودن علوم عالی، تکنولوژی، پژوهش و... است که محور آنها دانشگاهها هستند.
خاتمی ادامه داد : متاسفم عرض کنم به هر دلیلی ما نتوانسته ایم شتاب لازم را برای رسیدن به اهداف چشمانداز داشته باشیم، از جمله وضع دانشگاههای ماست که میتواند نگران کننده باشد. مهم نیست چه کسی چه تصوری داشته است، ممکن است کسی قصد خیر داشته باشد ولی اگر روند غلطی طی شود، نتیجه مطلوب نخواهد بود.
وی با تاکید بر اینکه" درمحیطهای دانشگاهی حرمت وعزت اهل علم ازجمله در این است که خود آنها متصدی کار شوند" تحولات صورت گرفته در دوران مسئولیتش را در این زمینه با اهمیت دانست و یادآور شد: نقشی که ما در دانشگاهها به هیئت امناها دادیم نقش معلمی بود.آنها خود تصمیم گیرنده بودند. همچنین درزمینه مدیریت نیزبرنامهریزی کردیم تا هیئتهای علمی خودشان مدیران را انتخاب کنند به این شکل که دو ـ سه نفر از میان خود انتخاب و به وزیر علوم و تحقیقات پیشنهاد میکردند، او اسامی را به شورای عالی انقلاب فرهنگی میداد تا یک نفر از آنها انتخاب میشدند. اینهاست که علم را توسعه میدهد و دانش را پیش میبرد.
خاتمی افزود: به هر حال تحولات بزرگی ایجاد شده است؛ گرچه کافی نیست اما خدا را شکر میکنم که امروز در بخش فرهنگ و فعالیتهای فرهنگی ـ به خصوص با رویکرد پژوهش ـ در دانشگاه آزاد کارهای خوبی صورت گرفته است.
نظر شما