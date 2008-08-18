کشاورزان زنجانی بر اثر خشکسالی 400 میلیارد تومان خسارت دیدند

به گزارش خبرنگار مهر در زنجان، محمد رضا نهاوندی‌پور، بعد از ظهر امروز در گفتگو با خبرنگاران در محل سازمان جهاد کشاورزی استان زنجان، افزود: استان زنجان از لحاظ خشکسالی جزو استانهایی است که سال جاری در رده خشکسالی شدید در سطح کشور قرار گرفته است.

وی سهم استان زنجان را از اعتبارات تخصیص داده شده دولت جهت خشکسالی مبلغ 31 میلیارد تومان عنوان کرد.

نهاوندی پور ادامه داد: این مبلغ به محصولات کشاورزی بیمه شده، نهادهای دامی و زراعی، آبیاری تحت فشار و بخشی نیز جهت رفع مشکلات کشاورزی افراد خسارت دیده واگذار خواهد شد.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان زنجان خسارتهای وارده به بخش کشاورزی در سال جاری را پنج عامل عنوان کرد و افزود: کولاک و برف 79 میلیارد ریال، سرمازدگی در اردیبهشت ماه سال جاری 60 میلیارد ریال، زلزله 3/5 ریشتری 102 میلیارد ریال، سیل 178 میلیارد ریال و خشکسالی 4000 میلیارد ریال خسارت به باغات کشاورزی وارد کرده است.