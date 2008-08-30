مدارس غیردولتی از مدارس استعدادهای درخشان موفق ترند

دکتر رضا مومنین در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: عمده پذیرفته شدگان آزمون سراسری و رتبه های برتر دانشگاه های دولتی را دانش آموزان مدارس غیردولتی تشکیل می دهند.

وی با بیان اینکه 62 درصد والدین دانش آموزان در مدارس غیرانتفاعی را کارمندان دولت تشکیل می دهند، افزود: این درست نیست که بگوییم تنها فرزندان اشخاص با درآمد بالا در مدارس غیردولتی تحصیل می کنند و آنها فقط می توانند در رشته های بالای دانشگاه های دولتی قبول شوند.

مدیرکل دفتر پشتیبانی و توسعه مدارس غیردولتی وزارت آموزش و پرورش در پاسخ به این سوال که آیا در سال تحصیلی جدید 400هزار صندلی خالی در مدارس غیرانتفاعی پر می شود، اظهار داشت: با مصوبه جدید مجلس در خصوص مدارس غیردولتی و ایجاد شرایط جدید برای این مدارس امیدوارم این تعداد صندلی خالی را دانش آموزان پر کنند.