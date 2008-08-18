به گزارش خبرنگار مهر در زنجان، اصغر وثوق بعد از ظهر امروز در گفتگو با خبرنگاران در محل انجمن مهرانه زنجان افزود: از مدتها قبل به علت مراجعات متعدد بیماران به پایتخت برای تکمیل دوره درمان و استفاده از دستگاه رادیوتراپی نیاز به یک کلینیک تخصصی سرپایی احساس می‌شد که با کمک خیرین استان و همکاری مسئولان راه‌اندازی این واحد در سه یا چهار سال آینده رنگ واقعیت به خود می‌گیرد.

وی در ادامه هزینه اولیه پروژه را 100 میلیارد ریال و قیمت دستگاه رادیوتراپی را 30 میلیارد ریال عنوان و خاطرنشان کرد: با مساعدت دانشگاه علوم پزشکی مجوزهای لازم اخذ شده و در حال حاضر در حال مذاکره با سازمان مسکن و شهرسازی برای خرید زمینی چهارهکتاری واقع در جاده دو اسب حوالی اداره راهنمایی و رانندگی هستیم.

وی فعالیتهای این کلینیک را شامل درمان، تحقیقات و رفاه عنوان کرد و افزود: در صورت احداث این مرکز، شمال غرب کشور صاحب منحصر به فرد‌ترین کلینیک تخصصی بیماران سرطانی خواهد بود.

در ادامه این نشست مینوش مقیمی یکی از اعضای هیئت مدیره انجمن با تأکید بر اینکه کلینیک فوق تخصصی، فقط مختص درمانهای سرپایی است، تصریح کرد: با همت انجمن و همکاری دانشگاه علوم پزشکی بخشی 22 تختخوابه در بیمارستان ولیعصر برای بیماران سرطانی که نیاز به بستری شدن دارند اختصاص داده شده که تا یکی دو ماه آینده رسماً شروع به کار می‌کند.

وی در ادامه تعداد بیماران سرطانی استان را نزدیک به 700 نفر عنوان و تصریح کرد: از این تعداد 495 نفر، تحت حمایت این انجمن دوره‌های درمان را طی می‌کنند.

