فراخوان پیشنهاد نام برای خودروهای مناسب سازی شده معلولان

به گزارش خبرگزاری مهر، سازمان بهزیستی اعلام کرد: در پی رونمایی خودروهای مناسب سازی شده در هفته بهزیستی و نزدیک شدن به شروع ثبت نام برای دریافت خودروها ، فراخوانی برای ارائه نام مناسب برای این پروژه ملی منتشر شد. بر اساس این فراخوان ، نام های پیشنهادی که به عنوان پسوند برای خودروهای تولید شده در گروه خودروسازی سایپا مورد استفاده قرار می گیرد، باید کوتاه ، روان ، تک واژه و متناسب با جامعه هدف این طرح باشد.

علاقه مندان می توانند نام های پیشنهادی خود را تا 31 شهریور ماه با ذکر مشخصات کامل خود به تلفن 66705368 فکس و یا به آدرس پست الکترونیک نمایند . نام های پیشنهادی در کمیته ویژه ای طرح شده و به برگزیدگان جوایز نفیسی اهدا می شود.

لازم به ذکر است ، این طرح بزرگ و ملی به همت سازمان بهزیستی کشور و گروه خودروسازی سایپا درپی تفاهمنامه ای که بین این دو سازمان بزرگ صنعتی و اجتماعی در سال گذشته امضا شد ، هم اکنون به مرحله بهره برداری رسیده است و نحوه ثبت نام آن نیز به زودی به اطلاع همگان می رسد.