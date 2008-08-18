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۲۸ مرداد ۱۳۸۷، ۱۶:۴۵

توسط بهزیستی منتشر شد؛

فراخوان پیشنهاد نام برای خودروهای مناسب سازی شده معلولان

فراخوان پیشنهاد نام برای خودروهای مناسب سازی شده معلولان

فراخوان پیشنهاد نام برای خودروهای مناسب سازی شده ویژه معلولان توسط سازمان بهزیستی منتشر شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، سازمان بهزیستی اعلام کرد: در پی رونمایی خودروهای مناسب سازی شده در هفته بهزیستی و نزدیک شدن به شروع ثبت نام برای دریافت خودروها ، فراخوانی برای ارائه نام مناسب برای این پروژه ملی منتشر شد. بر اساس این فراخوان ، نام های پیشنهادی که به عنوان پسوند برای خودروهای تولید شده در گروه خودروسازی سایپا مورد استفاده قرار می گیرد، باید کوتاه ، روان ، تک واژه و متناسب با جامعه هدف این طرح باشد.

علاقه مندان می توانند نام های پیشنهادی خود را تا 31 شهریور ماه با ذکر مشخصات کامل خود به تلفن 66705368 فکس و یا به آدرس  پست الکترونیک نمایند . نام های پیشنهادی در کمیته ویژه ای طرح شده و به برگزیدگان جوایز نفیسی اهدا می شود.

لازم به ذکر است ، این طرح بزرگ و ملی به همت سازمان بهزیستی کشور و گروه خودروسازی سایپا درپی تفاهمنامه ای که بین این دو سازمان بزرگ صنعتی و اجتماعی در سال گذشته امضا شد ، هم اکنون به مرحله بهره برداری رسیده است و نحوه ثبت نام آن نیز به زودی به اطلاع همگان می رسد.

کد مطلب 734318

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