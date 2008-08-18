رسیدگی به تخلفات مطرح در تحقیق و تفحص قوه قضائیه آغاز نشده است

موسی قربانی در گفتگو با خبرنگار پارلمانی مهر، با اعلام این خبر اظهارداشت : روند پیگیری گزارشات تحقیق و تفحص در مجلس به این صورت است که اگر تخلفی در گزارش ها اشاره شده باشد طبق ماده 200 آئین نامه داخلی مجلس به قوه قضائیه فرستاده می شود.

وی افزود: از طرف مجلس برای هر گزارش یک کارشناس حقوقی فرستاده می شود تا در جلسات دادگاهی حضور یابد و پیگیری مجلس به این صورت ادامه خواهد داشت.

این عضوهئیت رئیسه مجلس که خود مسئول رسیدگی به طرح های تحقیق و تفحص در مجلس است ، یادآورشد: گزارش تحقیق و تفحص از قوه قضائیه به این قوه ارائه و تاکید شده که اتهاماتی که به برخی افراد نسبت داده شده پیگیری شود اما این رسیدگی تا کنون انجام نشده و اساسا موضوع در قوه قضائیه به جریان نیفتاده است.

قربانی این مدت تاخیر در رسیدگی را تا حدودی طبیعی دانست و گفت: هنوز زمان زیادی از اقدام مجلس در ارسال گزارش طرح تحقیق و تفحص نگذشته و ما منتظر رسیدگی قوه قضائیه به تخلفات مندرج در این گزارش هستیم.