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۲۸ مرداد ۱۳۸۷، ۱۵:۱۹

نمایش "به همین سادگی" در فرهنگسرای بانو

نمایش "به همین سادگی" در فرهنگسرای بانو

فیلم سینمایی "به همین سادگی" ساخته رضا میرکریمی سه‌شنبه 29 مردادماه ساعت 17 تا 30/20 در فرهنگسرای بانو به نمایش درمی‌آید.

به گزارش خبرگزاری مهر، پس از نمایش فیلم جلسه نقد و بررسی با حضور شادمهر راستین فیلمنامه‌نویس، هنگامه قاضیانی بازیگر فیلم و دکتر رضا شعیری و آرش خوشخو کارشناس و منتقد سینما برگزار می‌شود.

"به همین سادگی" بر اساس فیلمنامه مشترک میرکریمی و شادمهر راستین داستان یکروز از زندگی و دغدغه‌های زنی خانه‌دار را به تصویر می‌کشد و هنگامه قاضیانی و مهران کاشانی در آن بازی کرده‌اند.

این فیلم پس از نمایش در جشنواره کن، تاکنون جایزه‌ ویژه منتقدین و بهترین فیلم بخش مسابقه جشنواره بین‌المللی مسکو و همچنین سیمرغ بلورین بهترین فیلم، فیلمنامه (در دو بخش)، کارگردانی و بازیگر زن بیست و ششمین جشنواره فجر را کسب کرده است.

علاقمندان برای حضور در این جلسه می‌توانند به نشانی خیابان ولی عصر، ضلع شمالی پارک ساعی مراجعه کنند یا با شماره 8-88786275 تماس بگیرند.

کد مطلب 734345

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