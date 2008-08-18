نمایش "به همین سادگی" در فرهنگسرای بانو

به گزارش خبرگزاری مهر، پس از نمایش فیلم جلسه نقد و بررسی با حضور شادمهر راستین فیلمنامه‌نویس، هنگامه قاضیانی بازیگر فیلم و دکتر رضا شعیری و آرش خوشخو کارشناس و منتقد سینما برگزار می‌شود.

"به همین سادگی" بر اساس فیلمنامه مشترک میرکریمی و شادمهر راستین داستان یکروز از زندگی و دغدغه‌های زنی خانه‌دار را به تصویر می‌کشد و هنگامه قاضیانی و مهران کاشانی در آن بازی کرده‌اند.

این فیلم پس از نمایش در جشنواره کن، تاکنون جایزه‌ ویژه منتقدین و بهترین فیلم بخش مسابقه جشنواره بین‌المللی مسکو و همچنین سیمرغ بلورین بهترین فیلم، فیلمنامه (در دو بخش)، کارگردانی و بازیگر زن بیست و ششمین جشنواره فجر را کسب کرده است.

علاقمندان برای حضور در این جلسه می‌توانند به نشانی خیابان ولی عصر، ضلع شمالی پارک ساعی مراجعه کنند یا با شماره 8-88786275 تماس بگیرند.