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۲۸ مرداد ۱۳۸۷، ۱۶:۰۷

ورزش بانوان باعث بالا رفتن سطح سلامت جامعه می شود

کرمان - خبرگزاری مهر: مدیرعامل باشگاه فرهنگی ورزشی گل گهر سیرجان گفت: مسابقات ورزشی شرکتهای صنعتی کشور با هدف بالا رفتن میزان سلامت جسمانی جامعه برگزار شد.

به گزارش خبرنگار مهر در کرمان، وحید ایران نژاد عصر امروز در حاشیه مراسم اختتامیه مسابقات ورزشی بانوان شرکتهای معدنی کشور در سیرجان گفت: این دوره مسابقات با حضور پنج تیم بانوان از باشگاه های ورزشی شرکتهای تهیه و تولید مواد معدنی است  که هرساله رشته های مختلف برگزار شد.

وی تصریح کرد: مسابقات بانوان شرکت تهیه و تولید مواد معدنی ایران در سه رشته والیبال، تنیس روی میز و آمادگی جسمانی  با حضور تیمهای شرکت سنگ آهن گل گهر، شرکت ذغال سنگ کرمان، شرکت البرز شرقی شاهرود، شرکت سنگ آهن مرکزی بافق و شرکت فسفات اسفردی انجام شد.

وی گفت: در رشته تنیس روی میز تیمهای گل گهر سیرجان، البرز شرقی شاهرود و ذغال سنگ کرمان به ترتیب مقامهای اول تا سوم را کسب کردند و در بخش انفرادی این رشته شبنم حمیدیاز ذغال سنگ مقام اول، فخری کاشف از گل گهرمقام دوم و مهرزاد کاویانی از ذغال سنگ و فاطمه عرب احمدی از لالبرز شرقی شاهرود مشترکا مقام سوم را از آن خود کردند.

مدیعامل باشگاه فرهنگی ورزشی گل گهر سیرجان اضافه کرد: در رشته آمادگی جسمانی گل گهر، البرز شرقی و سنگ آهن بافق مقامهای اول تا سوم را کسب کردند. در رشته والیبال ذغال سنگ، گل گهر و البرز شرقی اول تا سوم شدند.

هم چنین در این دوره مسابقات مریم محمودآبادی از گل گهر سیرجان مقام قهرمان قهرمانان را از خود کرد.

 

کد مطلب 734347

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