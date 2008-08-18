آسمان تهران فردا صاف تا نیمه ابری است

به گزارش خبرگزاری مهر، نقش های پیش یابی بیانگر وجود شرایط مساعد برای رشد ابر، وزش باد، رگبار پراکنده و رعد و برق در شمال غرب کشور طی دو روز آینده است.

بر اساس گزارش سازمان هواشناسی، با تقویت زبانه پرفشار روی نوار شمالی کشور از روز چهارشنبه و همراهی آن با گذر متناوب امواج لایه میانی جو علاوه بر شمال غرب کشور رشد ابر، بارش پراکنده و رعد و برق روی سواحل شمالی و دامنه های البرز نیز پیش بینی می شود.

همچنین به دلیل استقرار شرایط فصلی و جریانات شرقی در برخی مناطق جنوب شرق و دامنه های جنوبی و مرکزی زاگرس، رشد ابر و وزش باد و در ارتفاعات رگبار پراکنده و رعد و برق رخ می دهد و در شمال استان سیستان و بلوچستان باد و گرد و خاک انتظار می رود.

سازمان هواشناسی پدیده غالب برای سایر مناطق کشور را رشد ابر در ارتفاعات پیش بینی می کند.

بیشینه و کمینه دمای هوا فردا در استان تهران به ترتیب 33 و 24 درجه سانتی گراد پیش بینی شده است.