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۲۸ مرداد ۱۳۸۷، ۱۵:۵۷

آسمان تهران فردا صاف تا نیمه ابری است

آسمان تهران فردا صاف تا نیمه ابری است

سازمان هواشناسی برای استان تهران طی 24 ساعت آینده آسمانی صاف در بعد از ظهر نیمه ابری و در ارتفاعات با رعد و برق و وزش باد پیش بینی می کند.

به گزارش خبرگزاری مهر، نقش های پیش یابی بیانگر وجود شرایط مساعد برای رشد ابر، وزش باد، رگبار پراکنده و رعد و برق در شمال غرب کشور طی دو روز آینده است.

بر اساس گزارش سازمان هواشناسی، با تقویت زبانه پرفشار روی نوار شمالی کشور از روز چهارشنبه و همراهی آن با گذر متناوب امواج لایه میانی جو علاوه بر شمال غرب کشور رشد ابر، بارش پراکنده و رعد و برق روی سواحل شمالی و دامنه های البرز نیز پیش بینی می شود.

همچنین به دلیل استقرار شرایط فصلی و جریانات شرقی در برخی مناطق جنوب شرق و دامنه های جنوبی و مرکزی زاگرس، رشد ابر و وزش باد و در ارتفاعات رگبار پراکنده و رعد و برق رخ می دهد و در شمال استان سیستان و بلوچستان باد و گرد و خاک انتظار می رود.

سازمان هواشناسی پدیده غالب برای سایر مناطق کشور را رشد ابر در ارتفاعات پیش بینی می کند.

بیشینه و کمینه دمای هوا فردا در استان تهران به ترتیب 33 و 24 درجه سانتی گراد پیش بینی شده است.

کد مطلب 734361

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