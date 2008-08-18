آزمایشگاه مرجع صنایع غذایی مورد تایید مجامع بین المللی است

به گزارش خبرنگار مهر در مشهد، سید سعید صبور داودیان ظهر امروز در حاشیه برگزاری نمایشگاه فناوری غذا در یک نشست خبری در مشهد افزود: فاز نخست این آزمایشگاه در حال حاضر به صورت پایلوت راه اندازی شده است.

وی با بیان اینکه برای راه اندازی کامل این آزمایشگاه 300 میلیارد ریال اعتبار مورد نیاز است، اظهار داشت: با راه اندازی این آزمایشگاه 220 نفر نیروی متخصص فعالیت خواهند داشت که در حال حاضر این پرسنل مشغول گذارندن دوره های آموزشی هستند.

داودیان در تشریح وظیفه این آزمایشگاه گفت: تولید کنندگانی که قصد صدور محصولات خود را به هر کشوری دارند، باید طبق قوانین سازمان تجارت جهانی، تولیدات آنها مطابق با استانداردهای پذیرفته شده کشور مبدا باشد.

وی افزود: در ایران تاکنون روال بر آن بوده که نمونه کالا ابتدا به ساکن به کشور مقصد ارسال و بعد از تایید، اجازه صدور آن از سوی کشور مبدا، صادر می شد.

داودیان با بیان اینکه با راه اندازی این نمایشگاه، دیگر نیازی به طی این مراحل نیست، گفت: البته در زمینه واردات کالا به ایران نیز این نمایشگاه می توانند اقدامات مشابه در این زمینه را انجام دهد.

وی در ادامه در خصوص شهرک فناوری صنایع غذایی شمال شرق کشور گفت: طبق مصوبه سال 78 مجلس، در سطح کشور سه شهرک فناوری و با سه رویکرد متفاوت و بر اساس نیاز سنجی و توانمندیهای منطقه ای پایه گذاری شد.

داودیان افزود: شهرک فناوری صنایع غذایی در مشهد، شهرک فناوری خودرو در تبریز و همچنین شهرک فناوری الکترونیک در شیراز، سه شهرک یاد شده هستند.

وی تصریح کرد: مهمترین موضوعاتی که در شهرک صنایع غذایی مشهد دنبال می شود، موضوع تحقیق وتوسعه R&D، آنکوباتورها (مراکز رشد)، فناوری اطلاعات و نیز آموزش است.

داودیان با بیان اینکه بحث آموزش در روند تولید مطلوب، نقش بسزایی دارد، اظهار داشت: پارسال برای 34 هزار و 757 نفر ساعت کلاس آموزشی برگزار کردیم.

وی در بخش دیگری به موضوع برند (علامت تجاری) حلال، اشاره کرد و گفت: پس از اجلاس کشورهای اسلامی در سال 2003 جمهوری اسلامی ایران، امتیاز دبیرخانه برند حلال را اخذ نمود.

داودیان افزود: بر این اساس اتاق اسلامی تشکیل و موضوع مجهز سازی صنایع غذایی با برند حلال دنبال شد.

وی گفت: از آنجا که ایران یک کشور اسلامی است، تاکنون این مسئله به صورت رسمی انجام نمی شده است، اما هم اکنون بحث آموزش های لازم در این زمینه با جدیدت در حال پیگیری است.

داودیان افزود: البته برند حلال محدود به روند تولید و یا آنچه در عرف اسلامی به "ذبح شرعی" معروف شده نیست، بلکه گستره این موضوع شامل خدمات حمل و نقل کالا، نگهداری در سرد خانه و به طور کلی هر نوع فعالیت از تولید تا مصرف را، شامل می شود.

وی با بیان اینکه در حال حاضر تنها 30 کشور در دنیا دارای برند حلال هستند، افزود: آنها حوزه فعالیت خود را در زمینه خدمات گردشگری نظیر هتلداری و حتی بانکداری نیز توسعه داده اند.