سهم ایران در بازار محصولات حلال جهان بسیار پایین است

به گزارش خبرنگار مهر در مشهد، دکتر عبدالحسین فخاری عضو هیئت مدیره و مدیر اجرایی مرکز تحقیقات و اطلاع رسانی اتاق اسلامی عصر امروز در سمینار جایگاه محصولات حلال در اقتصاد جهانی در شهرک فناوری صنایع غذایی مشهد از گواهی حلال برای حضور دربازارهای جهانی به عنوان یک امتیاز یاد کرد و افزود: این گواهی علاوه بر تسریع در روند بازاریابی برای کالاهای ایرانی، موجب تداوم حضور آنها در بازار کشورهای اسلامی می شود.

فخاری بر ضرورت کسب نشان تجاری حلال، برای محصولات صادراتی تاکید کرد و گفت: هنوز به اهمیت تولید و عرضه کالا با این نشان و پتانسیلهای بالایی که برای پویایی اقتصاد کشور دارد، پی نبرده ایم.

وی افزود: عمده ترین دلیل نپرداختن به این موضوع را می توان در فضای اقتصادی کشور دنبال نمود، که بر تولید کالاهای حلال استوار است.

فخاری در ادامه با اشاره به اینکه در بسیاری کشورهای اسلامی ورود مواد غذایی بدون این نشان ممنوع است، گفت: ما نمی توانیم ارتباط خود را، با دنیا قطع کنیم و برای حضور در بازارهای خارجی، کالاهای صادراتی نیاز به این نشان تجاری دارند.

وی بهره مندی از استانداردهای فنی را پیش شرط اخذ نشان تجاری حلال، ذکر کرده و افزود: تولید کنندگان برای دریافت نشان، لازم است مدارک لازم را به مرکز تحقیقات و اطلاع رسانی اتاق اسلامی ارسال نمایند.

فخاری یادآور شد: پس از بررسی فرایند تولید و نحوه تهیه مواد اولیه محصولات،نشان تجاری حلال با اعتبار یک ساله صادر می شود.

وی از دریافت این نشان درشصت کارخانه ایران، خبر داد و افزود: از این تعداد دوازده واحد تولیدی، در خراسان رضوی مستقر می باشند.

در ادامه این جلسه، مدیرعامل شرکت شهرک های صنعتی خراسان رضوی از مشهد، به عنوان دومین کلان شهر مذهبی جهان، یاد کرده و گفت: پذیرایی از حدود 20 میلیون زایر و گردشگر مسلمان در این شهر می تواند پشتوانه فرهنگی و معنوی مهمی برای ترویج نشان حلال در بین مسلمانان باشد.

علی سلیمانی افزود: هر چند اقدامات خوبی در این خصوص در سالهای اخیر صورت گرفته، اما این کافی نیست و نیازمند برنامه ریزی های بنیادین در این زمینه هستیم.

در حال حاضر بیش از یک میلیارد مسلمان پشتوانه بازار مصرف کالاهای حلال هستند.