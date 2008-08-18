به گزارش خبرنگار مهر، شهابی این فیلم را بر مبنای فیلمنامه خودش سال 86 در مهرشهر کرج ساخت. در فیلم "سایهها" زیبا بروفه، چکامه چمنماه، کیهان ملکی، مجید مشیری، زهره حمیدی، محمد کار همت، دنیا تقوایی، لیدا فتحاللهی و ... بازی میکنند.
این فیلم در ژانر وحشت روایتگر 12 عضو یک خانواده است که هر کدام از آنها از کشوری به ایران آمدهاند تا ارث پدری را تقسیم کنند. آنها در خانه قدیمی پدر با یک موجود ماورایی رو به رو میشوند. تا اینکه یکی یکی به قتل میرسند و ...
عوامل اصلی این پروژه عبارتند از مهدی مجدوزیری مدیر فیلمبرداری، محمد عبداللهی صدابردار و مدیر تولید، اشکان عسگری طراح گریم، زندهیاد رامین سلیمانپور طراح صحنه و لباس، فاطمه ناصری منشی صحنه، سیاوش شهابی و مهرداد متولی دستیاران کارگردان و هنگامه فرازمند برنامهریز.
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