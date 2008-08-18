به گزارش خبرنگار مهر در زنجان، محورهای این همایش شامل طبیعت‌ گردی و توسعه پایدار گردشگری، نقش جوامع ملی در توسعه فعالیت‌های طبیعت ‌گردی و اکوتوریسم، مدیریت موفق مقاصد طبیعت ‌گردی، بازاریابی محصولات طبیعت ‌گردی ، توسعه اکوتوریسم در مناطق حفاظت شده، قابلیت‌های طبیعت ‌گردی استان زنجان و قابلیت‌های طبیعت‌ گردی منطقه غرب و شمال‌غرب کشور می‌باشد.

علاقه‌مندان می‌توانند مقالات خود را حداکثر تا پانزدهم شهریورماه سالجاری به دبیرخانه همایش، معاونت پژوهشی دانشگاه آزاد اسلامی زنجان ارسال نمایند یا برای کسب اطلاعات بیشتر به سایت www.AZUC.IR مراجعه کنند.

این همایش با همکاری سازمان میراث ‌فرهنگی ، صنایع دستی و گردشگری، استانداری، اداره کل حفاظت محیط زیست، اداره کل منابع طبیعی و دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان زنجان و مؤسسه آوای طبیعت پایدار برگزار می‌شود.

