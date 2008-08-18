نمایشگاه سراسری کتاب مازندران برگزار می شود

به گزارش خبرنگار مهر، محمد اسماعیل امامزاده ظهر دوشنبه در جلسه ستاد برگزاری دومین نمایشگاه بزرگ کتاب مازندران در ساری افزود: پس از برگزاری نخستین نمایشگاه بزرگ کتاب که سال گذشته با استقبال بیش از 400 هزار مازندرانی روبرو شد دومین نمایشگاه بزرگ کتاب با حضور 700 ناشر و در قالب 300 غرفه دوم تا هشتم شهریور در ساری برپا می شود.

وی افزود: سال گذشته نمایشگاه بزرگ کتاب مازندران بر اساس اعلام نظر موسسه نمایشگاه های فرهنگی کشور، پس از نمایشگاه بین المللی تهران از لحاظ تبلیغات، اطلاع رسانی، فروش کتاب و استقبال علاقمندان رتبه دوم را کسب کرد.

امامزاده اظهار داشت: کتاب های عرضه شده در نمایشگاه از تخفیف 20 درصدی برخوردار بوده و بن های عرضه شده نیز با تحفیف 20 درصدی همراه است و در مجموع مراجعین که بن در اختیار دارند از 40 درصد تخفیف بهره مند می شوند.

وی افزود: هر یک از افراد حقیقی می توانند تا سقف 150 هزار ریال بن کتاب خرید کنند و دستگاه های دولتی و مجموعه های غیر دولتی نیز برای دریافت مبالغ بیشتر می توانند تقاضای خود را به صورت مکتوب به اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی مازندران اعلام کنند.

وی با اشاره به جایگاه این رویداد در ترویج فرهنگ مطالعه و علاقمندی مردم استان به کتابخوانی از همه دستگاه ها، رسانه ها و چهره های فرهنگی و علمی استان خواست تا این اداره کل را در برگزاری نمایشگاه یاری کنند.

