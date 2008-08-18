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۲۸ مرداد ۱۳۸۷، ۱۸:۳۵

دهه نخست شهریور:

نمایشگاه سراسری کتاب مازندران برگزار می شود

ساری - خبرگزاری مهر: مدیر کل فرهنگ و ارشاد اسلامی مازندران گفت: بزرگترین رویداد فرهنگی استان مازندران دهه نخست شهریور در مازندران رقم می خورد.

به گزارش خبرنگار مهر، محمد اسماعیل امامزاده ظهر دوشنبه در جلسه ستاد برگزاری دومین نمایشگاه بزرگ کتاب مازندران در ساری افزود: پس از برگزاری نخستین نمایشگاه بزرگ کتاب که سال گذشته با استقبال بیش از 400 هزار مازندرانی روبرو شد دومین نمایشگاه بزرگ کتاب با حضور 700 ناشر و در قالب 300 غرفه دوم تا هشتم شهریور در ساری برپا می شود.

وی افزود: سال گذشته نمایشگاه بزرگ کتاب مازندران بر اساس اعلام نظر موسسه نمایشگاه های فرهنگی کشور، پس از نمایشگاه بین المللی تهران از لحاظ تبلیغات، اطلاع رسانی، فروش کتاب و استقبال علاقمندان رتبه دوم را کسب کرد.

امامزاده اظهار داشت: کتاب های عرضه شده در نمایشگاه از تخفیف 20 درصدی برخوردار بوده  و بن های عرضه شده نیز با تحفیف 20 درصدی همراه است و در مجموع مراجعین که بن در اختیار دارند از 40 درصد تخفیف بهره مند می شوند.

وی افزود: هر یک از افراد حقیقی می توانند تا سقف 150 هزار ریال بن کتاب خرید کنند و دستگاه های دولتی و مجموعه های غیر دولتی نیز برای دریافت مبالغ بیشتر می توانند تقاضای خود را به صورت مکتوب به اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی مازندران اعلام کنند.

وی با اشاره به جایگاه این رویداد در ترویج فرهنگ مطالعه و علاقمندی مردم استان به کتابخوانی از همه دستگاه ها، رسانه ها و چهره های فرهنگی و علمی استان خواست تا این اداره کل را در برگزاری نمایشگاه یاری کنند.

کد مطلب 734396

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