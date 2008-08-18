20 میلیارد تومان اعتبار به میراث فرهنگی فارس اختصاص می یابد

به گزارش خبرنگار مهر در شیراز، محمد رضا بذرگر ظهر امروز در جمع خبرنگاران با بیان اینکه 15میلیارد تومان اعتبار مذکور معادل پنج درصد از بودجه عمرانی استان فارس است، افزود: در سال گذشته 15 میلیارد و 200 میلیون تومان اعتبار به این سازمان اختصاص یافت که از این رقم سه میلیارد و هفتصد میلیون تومان بودجه های جاری بود و حدود 5/11 میلیارد تومان نیز بودجه عمرانی را تشکیل می داد.

وی همچنین در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به وضعیت پروژه های این سازمان در معاونتهای مختلف نیز بیان کرد: در حوزه حفظ و احیاء 47 پروژه مرمت بناهای تاریخی در دستور کار قرار گرفت که مرمت آنها اغلب به اتمام رسیده و برخی نیز در حال انجام است که از جمله آنها می توان به مرمت مسجد قدس، بازار جهرم، مسجد امام حسن جهرم، کاروانسرای ابوالحسن جهرم، حمام اشکنان لامرد، بازار قیصریه لارستان، مدرسه سعیدیه ارسنجان، منزل اوجی، منزل صدر جهرمی و منزل مقدس استهبان اشاره کرد .

رئیس سازمان میراث فرهنگی فارس در ادامه سخنان خود با اشاره به اقدامات انجام شده در حوزه معاونت فرهنگی نیز گفت: مطالعه مکانیابی اکوموزه عشایر، تجهیز موزه مردم شناسی کازرون و باغ نشاط لارستان، راه اندازی موزه مجازی در آرامگاههای حافظ و سعدی، نورپردازی، مبلمان و اجرای سیستم صوتی در آرامگاه های حافظ ، سعدی و موزه سنگ هفت تنان، بهسازی شمال آرامگاه حافظ ، تهیه تصاویر هوایی از برخی جاذبه های تاریخی، نورپردازی مسجد وکیل و... از جمله اقداماتی است که با کیفیت مناسبی در این حوزه انجام گرفته است .

بذرگر همچنین احداث دفاتر اطلاع رسانی در شهرستانهای آباده ، فسا و داراب، بهسازی تفرجگاه آب رکنی شیراز و بهسازی راه پارکینگ دریاچه پریشان و منطقه گردشگری چله گاه سپیدان، ساخت تابلو معرفی آثار و تابلوهای راهنمای جاده ای ، برق رسانی به تفرجگاه پیرکدویه بوانات، ایجاد زیرساخت گردشگری در برخی از جاذبه های گردشگری را بخشی از اقدامات حوزه گردشگری دانست که کار تعدادی از آنها پایان یافته و برخی نیز در حال انجام است .

وی ضمن ارزیابی مناسب از استقبال سرمایه گذاران در امر گردشگری فارس، ادامه داد: 60 منطقه نمونه گردشگری در این استان مشخص شد که مطالعات فاز صفر تمامی این مناطق به اتمام رسیده و با استقبال سرمایه گذاران همراه شد و امید داریم با حضور و همکاری مردم و سرمایه گذاران و با اجرای پروژه های مورد نظر در مناطق نمونه گردشگری شاهد توسعه گردشگری استان فارس در آینده ای نزدیک باشیم.