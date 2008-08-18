فلسفه انتظار مبنایی برای وحدت مسلمانان است

به گزارش خبرگزاری مهر ، آیت الله هاشمی شاهرودی با تبریک میلاد با سعادت منجی عالم بشریت حضرت امام مهدی (عج) و روز جهانی مستضعفان گفت: اصل فلسفه مهدویت باید بیش از پیش مورد توجه و محور بحث های علما و روحانیون جهان اسلام قرار گیرد.

وی با تاکید بر این نکته که فلسفه انتظار می تواند مبنایی برای وحدت مسلمانان قلمداد شود ، خواستار توجه و دقت در ماهیت فلسفه انتظار و جلوگیری از طرح ادعاهای واهی در خصوص ارتباط با امام زمان (عج) شد و گفت: طرح چنین ادعاهایی انحراف از فلسفه مهدویت است که به عنوان شگرد دشمنان همواره مطرح بوده است.

رئیس قوه قضائیه در ادامه با اشاره به پرتاب ماهواره توسط متخصصین کشور گفت: دستیابی به توفیقات علمی دانشمندان کشور موجب افتخار نظام اسلامی است.

آیت الله هاشمی شاهرودی تاکید کرد: امیدواریم با عنایت پروردگار و همت و تلاش مسئولان و متخصصان کشور این توفیقات افزایش یابد.

در ادامه این جلسه ماده 25 قانون مجازات اسلامی بخش تعزیرات حکومتی به شرح ذیل به تصویب رسید.

ماده 25 - مدیران مسئول مطبوعات و پایگاه های الکترونیکی در صورت انتشار موارد زیر به جزای نقدی به میزان ده تا صد میلیون ریال و متناسب با جرم ارتکابی و خصوصیات وی به یک یا چند مورد از محرومیت های حقوق اجتماعی مذکور در قانون مجازات های اجتماعی به مدت 2 تا 5 سال محکوم خواهند شد.

الف - انتشار جریان تحقیقات مقدماتی مگر در مواردی که طبق قانون و یا با اذن مقام قضایی رسیدگی کننده به پرونده در چارچوب قانون انتشار یابد.

ب - انتشار جریان محاکمه در مواردی که مقام قضایی طبق قانون آن را غیر علمی اعلام می نماید.

ج - انتشار اسنادی که طبق قانون و یا به دستور مقام قضائی رسیدگی کننده به پرونده در چارچوب قانون افشای آن ممنوع شده باشد.