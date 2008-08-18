وزیر صنایع از مجتمع تولید آلومینیوم هورموزال بازدید کرد

به گزارش خبرنگار مهر، مجتمع تولید آلومینیوم هورموزال در منطقه وی‍ژه اقتصادی صنعتی و معدنی خلیج فارس با سرمایه گذاری 700 تا 800 میلیارد تومان بنا شده و برای بیش از هزار نفر اشتغال ایجاد می کند.

این مجموعه با تولید 147 هزار تن آلومینیوم در اواخر سال آینده وارد مدار تولید خواهد شد.

ارزش صادراتی این مجموعه نیز به ازای هر تن 2800 دلار در سال و حدود 380 میلیون دلار در مجموع است.

محرابیان در ادامه بازدید خود از منطقه ویژه اقتصادی صنعتی و معدنی خلیج فارس، مجتمع 200 هزار تنی فولاد جنوب را نیز مورد بهره برداری قرار خواهد داد.