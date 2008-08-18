پتانسیلهای لهجه مشهدی مورد غفلت واقع شده است

به گزارش خبرنگار مهر در مشهد، مصطفی محدثی خراسانی امروز در جمع خبرنگاران در حاشیه جشنواره شهر بهشت افزود : متاسفانه کاربرد لهجه مشهدی در بیان طنز و شوخی سبب شده تا پتانسیلهای آن مورد غفلت واقع شود و تمایل به کاربرد آن در گفتار روزمره کاهش یابد.

وی اظهارداشت: به منظور تبیین آن باید جلسات ادبی مستمر با حضور اساتید و بزرگان حوزه ادبیات برگزار شود تا جلوه های این لهجه شیرین در قالب این نشستها، نمود یابد.

محدثی گفت: خراسان زادگاه و پرورشگاه زبان و ادب فارسی است و باید اذعان کرد که عصاره آن در این خطه عظیم که امروز در پهنه چندین کشور جای گرفته در نام مشهد نمود یافته است.

وی افزود: تاریخ و ادب فارسی مدیون نام های بزرگی است که از این خطه قد برافراشتند و در حال حاضر نیز بسیاری از شاعران برجسته معاصر از اهالی خراسان هستند.

سر دبیر ماهنامه شعر با تاکید بر فراهم نمودن زمینه های لازم برای ماندگاری هنرمندان در این خطه، اظهار داشت: با نگاه مدیریتی و تامین این زمینه ها از کوچ هنرمندان جلوگیری خواهد شد.

عضو شورای شعر و موسیقی سازمان صدا و سیما با بیان اینکه بسیاری از جاذبه های شهر مشهد در لایه های فرهنگی آن پنهان است، گفت: باید ذهن علاقمندان را به سوی این ظرفیتها و ظرافتهای زبانی و فرهنگی معطوف نمود زیرا تاکنون این جاذبه ها کمتر مورد توجه قرار گرفته است.

وی گفت: البته در چند سال اخیر حرکت های هوشمندانه ای از سوی سازمانهای مختلف در مشهد صورت گرفته که می تواند ضمن معرفی فضاها و ظرفیت های موجود، افق هایی را تبیین نموده که انگیزه ماندگاری نخبگان و فرهیختگان بومی را فراهم کند.