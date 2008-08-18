نگران از دست دادن چهار امتیاز نیستیم / وضعیت بنگر مشخص نیست

مجید بصیرت در گفتگو با خبرگزار مهر، در مورد تساوی این تیم برابر استقلال گفت: بازیکنان ما هنوز به آمادگی کامل نرسیده اند، با این وجود عملکرد نفرات ما برابر استقلال آنهم در ورزشگاه آزادی قابل تقدیر بود و اگر از موقعیت های خود استفاده می کردیم، می توانستیم در این دیدار پیروز شویم.

وی با بیان اینکه بازیکنانی مانند طهماسبی، کریمی و ... هنوز به این تیم اضافه نشده اند، در مورد از دست دادن 4 امتیاز حساس در 2 دیدار گذشته افزود: هنوز 32 بازی دیگر در لیگ پیش رو داریم و فکر نمی کنم از دست دادن این امتیازات در دو دیدار خارج از خانه آنهم برابر پاس همدان و استقلال تهران، نگران کننده باشد.

سرپرست تیم فوتبال سپاهان تاکید کرد: در بازی آینده در خانه برابر صباباتری تنها برای کسب پیروزی به میدان می رویم. البته آنها هم تیم قدرتمندی هستند ولی ما برای قهرمانی در رقابت های لیگ برتر باید امتیازات کامل دیدارهای خانگی را از آن خود کنیم.

بصیرت در پایان با بیان اینکه نویدکیا برای مداوای کامل با دوهفته تاخیر به اصفهان باز می گردد، در مورد آخرین وضعیت بنگر گفت: به علت فشار زیادی که به این بازیکن در چند هفته گذشته وارد شده، وی در بازی دیروز از ناحیه عضله شکم دچار گرفتگی شد. پزشکان در حال انجام آزمایشات نهایی روی بنگر هستند و به همین دلیل هنوز وضعیتش مشخص نشده است.