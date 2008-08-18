مجتمع فولاد جنوب مورد بهره برداری قرار گرفت

به گزارش خبرنگار مهر، مجتمع فولاد جنوب در زمینی به مساحت چهار هزار متر مربع با هدف تولید 240 هزار تن فولاد به عنوان اولین مجتمع فولاد هرمزگان مورد بهره برداری قرار می گیرد.

این مجتمع با اعتباری معادل 340 میلیارد ریال با سرمایه گذاری مشترک ایرانی هندی در منطقه وی‍ژه اقتصادی، صنعتی و معدنی خلیج فارس احداث شده و برای تامین اعتبار مورد نیاز آن 35 میلیارد ریال معادل 14 درصد از محل اعتبارات بنگاههای زودبازده اقتصادی نیز استفاده شده است.

دستگاههای مکانیکی این مجموعه همگی هندی بوده و با بهره گیری از تسهیلات طرف هندی از همان کشور خریداری و در منطقه ویژه اقتصادی صنعتی و معدنی خلیج فارس نصب شده و مورد بهره برداری قرار گرفته است.

فاز یک مجتمع فولاد جنوب شامل ساخت کارخانه تولید شمش 12 متری از محل آهن ضایعاتی و قراضه و آهن اسفنجی با ظرفیت 200 هزار تن در سال با حجم سرمایه گذاری 300 میلیارد ریال پایان یافته است.

در فاز دوم اجرای این طرح افزایش ظرفیت تولید شمش 12 متری از 200 هزار تن در سال هدف گذاری شده و در فاز سوم نصب و راه اندازی خط نورد و تولید میلگرد و سایر مصنوعات فلزی با ظرفیت 200 هزار تن در سال و در فاز چهارم نصب و راه اندازی کارخانه تولید آهن اسفنجی به ظرفیت 800 هزار تن در سال در قالب فازهای آتی آن قابل گسترش است.