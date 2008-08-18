آغاز عقب نشینی روسها از خاک گرجستان / مخالفت اوستیا با حضور ناظران بین المللی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری فرانسه، آناتولی نوگوویتسین معاون فرمانده ستاد مشترک ارتش روسیه عصر دوشنبه اعلام کرد خروج نیروهای این کشور از خاک گرجستان آغاز شده است.

وی که در جمع خبرنگاران سخن می گفت در عین حال نیروهای گرجی را به تلاش برای تجدید قوا و تدارک اقدامات تحریک آمیز علیه اهداف نظامی و غیر نظامی متهم کرد.

ازسوی دیگر، نهاد ریاست جمهوری اوکراین امروز یولیا تیموشنکو نخست وزیر این کشور را که رابطه تیره ای با ویکتور یوشچنکو رئیس جمهوری کشورش دارد در رابطه با جنگ در گرجستان به خیانت متهم کرد.

اندری کیسلینسکی معاون نهاد ریاست جمهوری اوکراین در این باره گفت: تحرکات نخست وزیر کنونی کشور حاکی از خیانت وی به کشور و فساد سیاسی است.

وی افزود: تیموشنکو تلاش می کند حمایت کرملین را در انتخابات ریاست جمهوری آینده بدست آورد.

انتخابات ریاست جمهوری آینده اوکراین قرار است در اواخر سال 2009 یا اوایل 2010 میلادی برگزار شود.

به گفته وی اینکه تیموشنکو پاسخ نظامی روسیه به گرجستان را برخلاف موضع ریاست جمهوری اوکراین محکوم نکرد از نشانه های خیانت وی به کشور است.

رئیس منطقه جدایی طلب اوستیای جنوبی نیز تاکید کرد: حضور ناظران بین المللی را در این منطقه جدایی طلب در گرجستان نخواهد پذیرفت.

"ادوارد کوکویتی" گفت : ناظران بین المللی دیگر اجازه نخواهند یافت در اوستیای جنوبی که کانون مناقشه گرجستان و روسیه است حضور یابند.

کوکویتی افزود: ما به این ناظران بین المللی که واقعیت را تحریف می کنند هیچ اعتمادی نداریم.

سازمان امنیت و همکاری اروپا پیش از وقوع درگیریهای اخیر در اوستیای جنوبی ناظرانی در این منطقه جدایی طلب مستقر کرده بود.

درگیریها در گرجستان پس از حمله نیروهای این کشور به اوستیای جنوبی آغاز شد که با تصرف این منطقه ارتش روسیه وارد عمل شد و برای بیش از یک هفته در خاک گرجستان مستقر شد.

"دیمیتری مدودوف" رئیس جمهوری روسیه روز شنبه 26 مرداد طرح پیشنهادی فرانسه برای آتش بس با گرجستان را امضا کرد تا درگیریها با این کشور درباره اوستیای جنوبی پایان یابد.