ابراز نارضایتی سجادی از نتایج سایپا/ لیتبارسکی دلایل ناکامی ها را تشریح کرد

به گزارش خبرنگار مهر، دراین جلسه سه ساعته که با حضورحمید سجادی مدیر عامل باشگاه سایپا ، حسین شهریاری عضو هیئت مدیره ، وادی خیل سرپرست تیم فوتبال سایپا ، پیرلیتبارسکی سرمربی ، روبرت یاسبرت دستیار و توماس زابو مربی دروازه بان های این تیم برگزارشد ، ابتدا سجادی ضمن ابراز نارضایتی از دو شکست پیاپی این تیم درآغاز فصل جدید مسابقات لیگ برترخواستار توضیحات کادر فنی در این زمینه شد.

درادامه لیتبارسکی با تشریح دلایل ناکامی های اخیرتیم فوتبال سایپا آماده نبودن وضعیت جسمانی بازیکنان، حضور 5 بازیکن اصلی در اردوی تیم ملی، عدم هماهنگی بین این بازیکنان و سایرنفرات و برخی کم کاری ها از سوی بازیکنان این تیم را از دلایل اصلی سایپا در نتیجه گیری عنوان کرد.

وی همچنین با اشاره به درپیش بودن مسابقات لیگ قهرمانان آسیا و لزوم آمادگی جسمانی برای شرکت دراین مسابقات برادامه برنامه های بدنسازی و پیگیری تمرینات این تیم با تمامی نفرات تاکید کرد .

سرمربی آلمانی سایپا در پایان اظهار داشت : با توجه به دلایل فوق کسب نتایج ضعیف در هفته های ابتدایی چندان عجیب نیست ولی کادر فنی تلاش خواهد کرد ضمن رفع نقاط ضعف تیم در جهت بهبود شرایط فنی و کسب نتایج لازم در هفته های آینده تلاش کند .

تیم فوتبال سایپا در دو دیدار ابتدایی مسابقات لیگ برتر به ترتیب مقابل پرسپولیس و پیکان با نتایج مشابه یک بر صفر تن به شکست داده است.