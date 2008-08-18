آیت الله مرعشی شوشتری در عرصه های تخصصی شخصیتی ممتاز بود

به گزارش خبرگزاری مهر، متن پیام به شرح زیر است : درگذشت آیت الله سید محمد حسن مرعشی نماینده مردم استان تهران در مجلس خبرگان رهبری موجب تاسف و تألم خاطر گردید.

خدمات ارزنده آن عالم بزرگوار در بعد دینی و علمی و مبارزات طولانی برای پیروزی انقلاب اسلامی از ایشان شخصیتی ممتاز در عرصه های تخصصی فقه، اصول، حقوق، فلسفه و سیاست ساخته و دانشگاهیان به خصوص در رشته های مرتبط با علوم قضایی از آثار ارزشمندشان که باقیات صالحات است استفاده ها خواهند کرد.

با تسلیت این مصیبت که مصداق بارز‌"ثلمه فی الاسلام" می باشد به مردم شریف استان تهران و به ویژه خانواده مکرم، علو درجات آن فقید سعید را از درگاه احدیت مسئلت می نمایم.