تدوین جدول زمانی خروج نیروهای آمریکایی از عراق ضروری است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رادیو سوا، عمر الجبوری بر اهمیت تدوین برنامه زمانی خروج نیروهای آمریکایی از عراق و ضرورت ساختار سازی نهادهای نظامی عراق به دور از گرایشهای طائفه ای و حفظ اصل بیطرفی در این نهادها برای اجرای قوانین به منظور تامین و گسترش امنیت در سراسر این کشور تاکید کرد.

وی همچنین بر ضرورت تضمین حاکمیت عراق و حفاظت از وحدت این کشور در توافقنامه امنیتی که قرار است میان بغداد و واشنگتن به امضا برسد تاکید و از مواضع برخی طرفهای عراقی مبنی بر باقی ماندن نیروهای بیگانه در عراق برای مدت نامحدودی انتقاد کرد و آن را با منافع ملی عراق در تضاد دانست.

نوری المالکی نخست وزیرعراق و جرج بوش رئیس جمهوری آمریکا ماه نوامبرسال2007 پایه و اساس توافقنامه همکاری و دوستی طولانی مدت بین دو کشور را که شامل سه محور سیاسی، اقتصادی وامنیتی می شود به امضا رساندند.

مراجع دینی، مردم و بیشتر گروههای سیاسی و نمایندگان ملت عراق با امضای توافقنامه امنیتی با آمریکا مخالف هستند. این توافقنامه که هم اکنون گفتگوهای محرمانه درباره آن در جریان است به آمریکاییها حقوق کنسولی (معروف به کاپیتولاسیون) می دهد و زمینه احداث پایگاههای نظامی دائمی را برای آنها فراهم می کند.