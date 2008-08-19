دستور رئیس جمهوری برای حل مشکل نقدینگی صنایع

علی اکبر محرابیان در گفتگو با مهر در بندرعباس اظهار داشت: یکی از موارد نیاز ویژه صنایع کشور محصولات پتروشیمی است که برای تهیه آن از واحدهای تولید کننده، واحدهای صنعتی باید پرداخت نقدی داشته باشند که با این اقدام دولت در جهت پرداخت مدت دار سه تا چهار ماهه هزینه محصولات پتروشیمی، کمک بزرگی به نقدینگی واحدهای صنعتی صورت می گیرد.

وی گفت: برهمین اساس، با دستور رئیس جمهوری تمام مواد پتروشیمی مورد نیاز صنایع کشور به صورت پرداخت مدت دار سه تا چهارماهه در اختیار این واحدها قرار می گیرد.

وزیر صنایع ادامه داد: با این اقدام، کمک بزرگی به حفظ نقدینگی واحدهای صنعتی کشور صورت می گیرد و مشکل واحدهایی که به واسطه کمبود نقدینگی مجبور به دریافت تسهیلات از بانکها می شدند نیز مرتفع می شود و صنایع نیز می توانند نقدینگی خود را در بخشهای دیگر توسعه ای واحدهای خود به کار بگیرند.

محرابیان خاطر نشان کرد: از دیگر مزایای مثبت مدت دار کردن پرداخت هزینه مواد پتروشیمی مورد نیاز صنایع کشور، کمک به بانکها در شرایط اعمال سیاستهای انقباضی از سوی آنهاست تا در زمینه تامین اعتبار لازم برای ارائه دیگر تسهیلات بانکی با مشکلات کمتری مواجه شوند.