  1. اقتصاد
  2. سایر حوزه ها
۲۹ مرداد ۱۳۸۷، ۹:۵۰

محرابیان به مهر خبر داد:

دستور رئیس جمهوری برای حل مشکل نقدینگی صنایع

دستور رئیس جمهوری برای حل مشکل نقدینگی صنایع

وزیر صنایع و معادن از دستور رئیس جمهوری برای رفع مشکل نقدینگی صنایع خبر داد و اعلام کرد: برهمین اساس، عرضه محصولات پتروشیمی به واحدهای صنعتی که تا پیش از این به صورت نقدی صورت می گرفت، به حالت پرداخت مدت دار سه تا چهار ماهه درآمد.

علی اکبر محرابیان در گفتگو با مهر در بندرعباس اظهار داشت: یکی از موارد نیاز ویژه صنایع کشور محصولات پتروشیمی است که برای تهیه آن از واحدهای تولید کننده، واحدهای صنعتی باید پرداخت نقدی داشته باشند که با این اقدام دولت در جهت پرداخت مدت دار سه تا چهار ماهه هزینه محصولات پتروشیمی، کمک بزرگی به نقدینگی واحدهای صنعتی صورت می گیرد.

وی گفت: برهمین اساس، با دستور رئیس جمهوری تمام مواد پتروشیمی مورد نیاز صنایع کشور به صورت پرداخت مدت دار سه تا چهارماهه در اختیار این واحدها قرار می گیرد.

وزیر صنایع ادامه داد: با این اقدام، کمک بزرگی به حفظ نقدینگی واحدهای صنعتی کشور صورت می گیرد و مشکل واحدهایی که به واسطه کمبود نقدینگی مجبور به دریافت تسهیلات از بانکها می شدند نیز مرتفع می شود و صنایع نیز می توانند نقدینگی خود را در بخشهای دیگر توسعه ای واحدهای خود به کار بگیرند.

محرابیان خاطر نشان کرد: از دیگر مزایای مثبت مدت دار کردن پرداخت هزینه مواد پتروشیمی مورد نیاز صنایع کشور، کمک به بانکها در شرایط اعمال سیاستهای انقباضی از سوی آنهاست تا در زمینه تامین اعتبار لازم برای ارائه دیگر تسهیلات بانکی با مشکلات کمتری مواجه شوند. 

کد مطلب 734544

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها