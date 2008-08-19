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۲۹ مرداد ۱۳۸۷، ۹:۲۶

در گفتگو با مهر عنوان شد:

مسئولان گمرک نقاط ضعف و قوت را به نمایندگان منتقل کنند

مسئولان گمرک نقاط ضعف و قوت را به نمایندگان منتقل کنند

رشت - خبرگزاری مهر : نماینده مردم صومعه سرا در مجلس هشتم از مسئولان گمرک کشور خواست نقاط ضعف و قوت را به نمایندگان منتقل کنند و ارتباط بیشتری با مجلس شورای اسلامی داشته باشند.

سید کاظم دلخوش در گفتگو با خبرنگار مهر در رشت، گفت : گمرک پایه محکم اقتصاد کشور است و باید مورد توجه بیشتری قرار گیرد زیرا با رفع مشکلات گمرک بخش قابل ملاحظه ای از مسائل و مشکلات جامعه نیز حل می شود.

وی افزود: گمرک یکی از بخشهایی است که می تواند در تحولات اقتصادی نقش موثری داشته باشد .

دلخوش رفع نقاط ضعف در گمرک را ضروری دانست و گفت : یکسری نقاط ضعف در گمرک وجود دارد که اگر برطرف شود، مدیریت این سازمان و کارکنان آن می توانند در پیشرفت کار اثرگذاری خوبی داشته باشند.

عضو کمیسیون ویژه تحول اقتصادی همچنین به کمبود منابع و امکانات فنی و تخصیص بودجه در گمرک اشاره کرد و بیان داشت: اگر بودجه و اعتبارات لازم به درستی در لایحه بودجه آورده شود، مجلس هم کمک خواهد کرد.

این نماینده مجلس در ادامه از مسئولان گمرک کشور خواستار انتقال نقاط ضعف و قوت به نمایندگان و ارتباط بیشتر گمرک با مجلس شورای اسلامی شد.

کد مطلب 734574

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