کمبود 400 میلیارد تومان اعتبار برای خرید مدارس استیجاری

زکریا یازرلو در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: یکی از مشکلات مدارس استیجاری عدم اجرای صحیح قانون در طول سال های گذشته است.

وی ادامه داد: قانون خرید و تملک مدارس استیجاری بعد از تائید نهایی مجمع تشخیص مصلحت نظام در سال های گذشته، مجلس و دولت را موظف کرد که تا پایان برنامه یک هزار و 200 میلیارد تومان بدین منظور فراهم کنند که این پیش بینی تاکنون اتفاق نیفتاده است.

معاون حقوقی و امور مجلس وزارت آموزش و پرورش ادامه داد: با گذشت چند سال از این قانون و عدم اجرای آن، هم اکنون باید 400 میلیارد تومان برای خرید و تملک مدارس استیجاری هزینه کنیم.

این درحالی است که مدیر کل حقوقی، املاک و حمایت قضایی کارکنان وزارت آموزش و پرورش نیز چندی قبل به کمبود 200 میلیارد تومان اعتبار برای خرید مدارس استیجاری اشاره کرده بود.

به گزارش خبرنگار مهر، 4 هزار و 800 مدرسه استیجاری در کل کشور وجود دارد که رئیس جمهور نیز در اجلاس روسای آموزش و پرورش به خرید تمام این مدارس برای رفع مشکلات آموزش و پرورش تاکید کرد.

با به وجود آمدن شرایط فعلی مبنی بر اهتمام مسئولان ارشد نظام، بهتر است معاونان و مدیران آموزش و پرورش رقم دقیق و مورد نیاز برای خرید مدارس استیجاری را عنوان کرده و از ارائه ارقام متناقض خودداری کنند.