اسید فولیک برای سیستم عصبی مفید است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از فاکس نیوز، مصرف اسید فولیک با کاهش اسیدهای آمینه از بروز حملات قلبی جلوگیری کرده و در خانم های باردار با تاثیر بر دستگاه عصبی از نقایص جنینی نیز جلوگیری می کند.

بنابرهمین گزارش مصرف اسید فولیک با تاثیر بر سیستم عصبی و کاهش نسبی خستگی نیز به افراد کمک می کند. همچنین مشخص شده مصرف اسید فولیک موجب تقویت حافظه و عملکرد مغزی بهتر در سالمندان می شود.



با توجه به اهمیت دستگاه عصبی در عملکرد مغز متخصصان معتقدند مصرف اسید فولیک با تاثیر بر سیستم عصبی موجب کارایی بهتر فعالیتهای مغزی و حافظه در افراد میانسال و کهنسال می شود.

به همین دلیل متخصصان به مادران باردار توصیه می کنند که مصرف اسید فولیک را در برنامه خود قرار دهند تا رشته های عصبی و ستون مهره ها و نخاع جنین بهتر تشکیل شوند و در آینده با مشکلات عصبی مواجه نشوند.

البته بهتر است در مورد دوز مناسب در شرایط گوناگون سنی حتما" با پزشک متخصص مشورت شود.