100 کانون فرهنگی جدید در لرستان راه اندازی می شود

سید عارف علوی در گفتگو با خبرنگار مهر در خرم آباد ، با اشاره به پروژه های در دست اجرا در ارشاد لرستان، اظهار داشت : با بهره برداری از مجتمع های فرهنگی و هنری شهرستان های پلدختر و کوهدشت در آینده نزدیک مشکل فعالان فرهنگی و هنری در این شهرستانها رفع می شود .

وی تصریح کرد: تشکیل اتاق فکر و اندیشه به منظور بهره گیری از اندیشه همه فعالان فرهنگی هنری و سایر کارشناسان، بازدید از مراکز تولیدی هنری توسط هنرمندان ، اجرای برنامه های پیشنهادی شهرستانها در سایر مناطق از برنامه های عمده حوزه فرهنگی ارشاد اسلامی استان در سال جاری است.

مدیرکل اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی استان لرستان همچنین با بیان اینکه ارائه آثار و توانمندیهای هنرمندان لرستانی در قالب نمایشگاه و نیز فروش این آثار در داخل و خارج استان ضروری است، یادآور شد: نگرش استانی به اعتبارات و اجرای برنامه های فرهنگی و هنری، ساماندهی نیروهای انسانی ، جمع آوری و تدوین آثار هنرمندان مناطق مختلف استان، جمع آوری اطلاعات تشکل ها و انجمن های فرهنگی و هنری استان، اجرای برنامه های مشارکتی با سایر دستگاهها از جمله اهداف و برنامه های اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان لرستان به شمار می روند.

وی همچنین از برگزاری نمایشگاه آثار هنرمندان لرستانی در خارج از استان خبر داد.