اشتباهات فردی باعث توقف صباباتری شد

کریم ملاحی در گفتگو با خبرنگار مهر، ضمن بیان این مطلب افزود: تیم صباباتری در دیدار با برق شیراز نمایش خوبی داشت و بسیار بهتر از دو بازی گذشته ظاهر شد. ما در این بازی حتی می توانستیم پیروز شویم اما روند کار به گونه ای پیش رفت که در نهایت 2 امتیاز ارزشمند این دیدار خانگی را از دست دادیم.

وی ادامه داد: در این بازی اشتباهاتی فردی از سوی بازیکنان تیم فوتبال صباباتری سرزد که باعث شد تیم برق فرصت جبران شکست را پیدا کند. در ابتدا غلامرضا رضایی از زمین مسابقه اخراج شد و در ادامه دروازه بان ما روی گل برق مرتکب اشتباه شد و نتیجه بازی تغییر کرد.

مدیرعامل باشگاه صباباتری قم با ابراز امیدواری از آینده این تیم یاد کرد و گفت: ما در بازیهای گذشته یک سیر صعودی را طی کرده ایم، گرچه هنوز ناهماهنگی در بین بازیکنان به چشم می خورد اما نحوه عملکرد تیم امیدوار کننده است. اطمینان دارم که در دو تا سه هفته آینده تیم به انسجام لازم می رسد.

وی در ادامه از آمادگی باشگاه صباباتری برای حضور در مسابقات لیگ قهرمانان آسیا یاد کرد و افزود: برنامه ریزی ما به گونه ای است که بازیهای خود در مسابقات لیگ قهرمانان آسیا را در شهر قم و ورزشگاه یادگار امام برگزار کنیم. این ورزشگاه امکانات لازم برای میزبانی دیدارهای بین المللی را دارد.

ملاحی خاطر نشان کرد: ورزشگاه یادگار امام از نظر امکانات نور نیز مجهز است و می تواند بدون مشکل در ماه مبارک رمضان میزبان بازیهای لیگ باشد .

وی در خاتمه از تمایل باشگاه صباباتری برای جذب بازیکن خارجی خبر داد و گفت: در فهرست بازیکنان تیم صباباتری جای خالی داریم و اگر کادر فنی صلاح بداند کاستی های خود را با جذب نفرات جدید برطرف خواهیم کرد.