به گزارش خبرگزاری مهر، کمال‌الدین سجادی مواضع تشکل متبوعش در مورد صحبت‌های اخیر رحیم مشایی معاون رییس جمهور درباره رژیم صهیونیستی را تشریح کرد.

وی در این خصوص گفت: جامعه اسلامی کارمندان بر این نظر است که سخنان نسنجیده رحیم مشایی و تاکید، تکرار و اصرار بر موضعی که موافق مواضع جمهوری اسلامی ایران نیست، برای مردم و فعالان سیاسی عجیب و شگفت‌آور بود و معتقدیم انتظار مردم از مسئولان کشور این است که معقول، منطقی و بر اساس سیاست‌ها و اهداف تعریف شده نظام سخن بگویند و موضعگیری کنند.

سجادی ادامه داد: صحنه سیاسی کشور عرصه عقل و تدبیر است نه صحنه شعرخوانی و طنز و رجز خوانی که هر کس جمله‌ای را به نظرش خوش آهنگ و موج آفرین آمد هرچند به زیان سیاست های رسمی کشور، به زبان آورد.

دبیرکل جامعه اسلامی کارمندان تصریح کرد: عذرخواهی صریح و مکتوب مشایی در پیشگاه ملت ایران و جبران مافات حداقل کاری است که به خاطر صحبت‌هایی که بیان کرده می‌تواند انجام دهد.

