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۲۹ مرداد ۱۳۸۷، ۱۶:۲۲

سجادی خواستار شد:

عذرخواهی صریح و مکتوب مشایی در پیشگاه ملت

عذرخواهی صریح و مکتوب مشایی در پیشگاه ملت

دبیر کل جامعه اسلامی کارمندان خواستار عذرخواهی صریح و مکتوب اسفندیار رحیم مشایی در پیشگاه ملت ایران شد و آن را حداقل کاری دانست که وی باید به خاطر صحبت های اخیرش انجام دهد.

به گزارش خبرگزاری مهر، کمال‌الدین سجادی مواضع تشکل متبوعش در مورد صحبت‌های اخیر رحیم مشایی معاون رییس جمهور درباره رژیم صهیونیستی را تشریح کرد.

وی در این خصوص گفت: جامعه اسلامی کارمندان بر این نظر است که سخنان نسنجیده رحیم مشایی و تاکید، تکرار و اصرار بر موضعی که موافق مواضع جمهوری اسلامی ایران نیست، برای مردم و فعالان سیاسی عجیب و شگفت‌آور بود و معتقدیم انتظار مردم از مسئولان کشور این است که معقول، منطقی و بر اساس سیاست‌ها و اهداف تعریف شده نظام سخن بگویند و موضعگیری کنند.

سجادی ادامه داد: صحنه سیاسی کشور عرصه عقل و تدبیر است نه صحنه شعرخوانی و طنز و رجز خوانی که هر کس جمله‌ای را به نظرش خوش آهنگ و موج آفرین آمد هرچند به زیان سیاست های رسمی کشور، به زبان آورد.

دبیرکل جامعه اسلامی کارمندان تصریح کرد: عذرخواهی صریح و مکتوب مشایی در پیشگاه ملت ایران و جبران مافات حداقل کاری است که به خاطر صحبت‌هایی که بیان کرده می‌تواند انجام دهد.

کد مطلب 734811

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