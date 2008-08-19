تکلیف مشائی هرچه سریعتر مشخص شود/ از مردم اسرائیل متنفریم

به گزارش خبرنگار مهر، محمد اسماعیل کوثری، نایب رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی که صبح امروز در همایش "مقاومت از نیل تا فرات" سخن می گفت، با اشاره به اظهار نظر اخیر معاون رئیس جمهور مبنی بر دوستی با ملت اسرائیل تصریح کرد: در این خصوص بیانیه ای از سوی نمایندگان مجلس شورای اسلامی قرائت شد که متن آن در کمیسیون امنیت ملی تهیه شده و در آن نمایندگان نسبت به این موضوع اعلام انزجار کرده و آن را امضا و در مجلس شعار مرگ بر اسرائیل سر دادند.

وی افزود: نمایندگان مجلس با هیچ کس در هیچ مسئولیتی شوخی ندارند چرا که محو اسرائیل جزء سیاست های راهبردی انقلاب است که امام (ره) همواره در سخنان خود بر آن تاکید می نمودند چرا که رژیم جعلی صهیونیستی با قدرت زور و سلاح سرزمین مظلوم فلسطین را غصب کرده است.

کوثری تصریح کرد: اگر هر مسئول یا غیر مسئولی مطالبی را مطرح کند که خلاف سیاست های راهبردی نظام باشد نه تنها نمایندگان بلکه مردم نیز در مقابل او ایستادگی خواهند کرد تا هر مسئولی اگر آگاهی ندارد مطالعه کرده و سپس مطلبی را مطرح نموده و یا مسئولیت بپذیرد. اگر خدایی ناکرده سخنان اخیر مشائی بر اساس آگاهی باشد باید با شدیدترین وجه ممکن نسبت به این سخنان واکنش نشان داد.

این نماینده مجلس با بیان اینکه ما برای مقابله با بی عدالتی ها هزاران شهید داده ایم، ادامه داد: این اسرائیل نه تنها مردمش جعلی هستند بلکه دولتش هم جعلی است چرا که آنها به اسم یهود اراذل و اوباش اروپا را در سرزمین های اشغالی اسکان داده اند، بنا براین نه تنها بامردم اسرائیل دوست نیستیم بلکه از آنها متنفریم.

نائب رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس در پاسخ به سئوالی درباره واکنش نمایندگان در خصوص نامه مشائی به رئیس کمیسیون فرهنگی مبنی برسست عنصرخواندن مخالفین اظهارنظرهای اخیرش،اظهارداشت: این به معنای همان پافشاری مشائی بر مواضع خود است لذا باید هر چه زودتر تکلیف این آقا مشخص شود.

وی یادآوری کرد: اگر مسئولی مطلبی را مطرح می کند که در رسانه ها انعکاس می یابد حتما باید نسبت به آن توجه داشته باشد بنابراین از دکتر احمدی نژاد می خواهیم که تکلیف این مسئله را هر چه زودتر مشخص کنند تا روح امام و شهدا از ما شاد باشد.

نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی در ادامه سخنان خود جنگ 33 روزه لبنان را یکی از پدیده های سیاسی ونظام جهان طی دو سال گذشته دانست و گفت: مخالفت ما با رژیم غاصب صهیونیستی حداقل مربوط به سال 1342 است چرا که این رژیم با ترفندهای مختلف در بخشی از مناطق غربی آسیا اسکان یافتند و به ترتیب با ترفندهای مختلف با حمایت برخی قدرتهای مستکبر این سرزمین ها را غصب نمودند.

وی با اشاره به بحث فلسطین افزود: مطالبی از سوی افرادی که مسئولیت دارند بیان می شود که خلاف سخنان و مواضع امام راحل و رهبر معظم انقلاب است که این امر باعث به درد آمدن دلهای آزادیخواه شده است.