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۲۹ مرداد ۱۳۸۷، ۱۳:۲۱

خبرهای ضد و نقیص درباره خروج روسیه از گرجستان

خبرهای ضد و نقیص درباره خروج روسیه از گرجستان

در حالیکه روسیه از خروج نظامیان خود از گرجستان خبر می دهد تفلیس این موضوع را رد می کند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری فرانسه، نظامیان روسیه در اطراف پایتخت گرجستان دیده می شوند و بر اساس پیش بینیها بخشی از نظامیان روسی به عنوان صلحبان در اطراف  اوستیای جنوبی باقی خواهند ماند.  

در همین رابطه، "دیمتری روگوزین" نماینده روسیه در ناتو پیش از آغاز نشست امروز وزیران امور خارجه کشورهای عضو سازمان پیمان آتلانتیک شمالی در بروکسل اعلام کرد : خروج نظامی روسیه از گرجستان مشروط به سیاستهای آتی "ساکاشویلی" رئیس جمهور گرجستان و دولت این کشور است.

از سوی دیگر خبر می رسد که روسیه امروز اقدام به بستن مرزهای خود با گرجستان و آذربایجان کرده است.

در همین رابطه وزارت دفاع آمریکا ( پنتاگون ) اعلام کرد که سرویس های اطلاعاتی این وزارتخانه شواهدی در دست دارند که نشان می دهد روسیه تعدادی از موشکهای کوتاه برد خود را به اوستیای جنوبی منتقل کرده است.

 

 

کد مطلب 734821

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