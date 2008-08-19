به گزارش خبرگزاری مهر، علیرضا افشار روز گذشته در گردهمایی یک روزه معاونان، مدیران کل سیاسی و انتخابات استانداری ‌های استانهای شمال غرب کشور در اردبیل، با بیان اینکه مبارزه با توطئه بی‌شمار دشمنان و نیز خنثی کردن توطئه‌ها نیازمند اطلاع ‌رسانی و هدایت افکار عمومی است، بر نقش اعتماد متقابل بین مردم و حاکمیت در ایجاد کارآمدی برای نظام و لزوم توجه مدیران به این امر تأکید کرد.

وی همچنین شناخت تحولات سیاسی کشور و بررسی آن و نیز افزایش دانش سیاسی مدیران را مورد تاکید قرار داد.

استاندار اردبیل نیز در این گردهمایی از بهره‌ برداری دو هزار طرح در دوره دولت نهم خبر داد و گفت: سرمایه‌گذاری انجام شده در بخش‌های امنیتی ، سیاسی ، اقتصادی و عمرانی استان طی سه سال گذشته هم‌اکنون به نتیجه و بهره لازم رسیده است.

علی نیک زاد افزود: صادرات غیرنفتی استان در این مدت رشد خوبی یافته و این استان با سرمایه‌گذاری مطلوبی که در مرزها انجام گرفته، از امنیت مرزی قابل قبولی در مرزهای جمهوری آذربایجان برخوردار است.

گفتنی است همایش منطقه‌ای فرمانداران و مسئولان سیاسی شش استان کشور امروز در وزارت کشور در حال برگزاری است و در این همایش یک روزه ، فرمانداران و مدیران سیاسی استانداری‌های استان‌های تهران، قم، سمنان، مرکزی، قزوین و مازندران حضور یافته‌اند.