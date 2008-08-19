به گزارش خبرنگار مهر در کرج، محمدمهدی دشتی ظهر امروز در نشست مطبوعاتی اظهار داشت: با توجه به رشد و تراکم جمعیت در کلانشهر کرج نیاز این شهر به داشتن بازار میوه و تره بار نیازی رو به رشد است و 10بازار فعال کنونی پاسخگوی تقاضای شهروندان کرجی نیست.

وی افزود: علاوه بر 10 بازار فعال کنونی، 10بازار دیگر نیز ساخته خواهد شد که از این تعداد چهار بازار، موقت است و در منطقه 7 محدوده بلوار موذن، منطقه 8 در خیابان ولیعصر بلوار بسیج، منطقه 4 و منطقه 10 کرج ساخته می شوند.

این مسئول خاطرنشان کرد: منظور از بازار موقت بازارهای ماهیانه و فصلی نیست بلکه حداقل زمانی که این بازارها دایر خواهند بود پنج سال است و تا 15 سال نیز می توانند به کار خود ادامه دهند.

دشتی یادآور شد: با موافقت شورای شهر کار ساخت چهار بازار موقت میوه و تره بارآغاز شده و پیش بینی می شود تا پایان سال جاری کار ساخت این بازارها پایان یافته وبه بهره برداری برسند.

رئیس سازمان میادین میوه و تره بار کرج عنوان کرد: این بازارها در زمینی به مساحت 3500مترمربع و با اعتباری بالغ بر هفت میلیارد ریال احداث می شوند و فضاهای در نظر گرفته شده برای ایجاد این بازارها سوله های بزرگ یا فضاهای مسقفی است که امکان استفاده طولانی بودن از آنها وجود داشته باشد.

دشتی تاکید کرد: در بازارهای تره و بار علاوه بر ارزاق عمومی مایحتاج عمومی از قبیل خشکبار و مواد شوینده و بهداشتی نیز عرضه می شود، همچنین برای ارائه خدمات مطلوب تر غرفه های جداگانه ای نیز به عرضه میوه درجه یک ویژه مراسم و مجالس با قیمت بالاتر اختصاص دارد.