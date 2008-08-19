به گزارش خبرنگار مهر، در جلسه امروز شورای شهر تهران، اعتراض فرمانداری تهران به مصوبه "تعیین بهای خدمات تشویقی و شاخص های اقتصادی جلب مشارکت شهروندان در ایجاد و توسعه فضای سبز بر بدنه و فضاهای بلااستفاده ساختمانها در شهر تهران" مورد بررسی اعضای شورای قرار گرفت و در نهایت اعضا تصمیم گرفتند برای این اعتراض پاسخی از سوی شورا به فرمانداری تهران ارسال شود.

در بخشی از پاسخ شورا به اعتراض فرمانداری مبنی بر تخصیص بخشی از عرصه جهت احداث فضای سبز و الزام مالک به رعایت آن...، آمده است: با استناد به مفاد بند 6،3 و 5 سند طرح جامع، موضوع مذکور در چارچوب مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری بوده و از اینرو هماهنگی های لازم با سیاست های کلان مورد نظر فرمانداری صورت پذیرفته است.

در ادامه جلسه امروز شورا، اعضای شورای شهر تهران یکی دیگر از اعتراض های فرمانداری تهران به مصوبه "تعیین سیاست های اقتصادی و تسهیلات تشویقی در نحوه دریافت عوارض به منظور ساماندهی و استفاده بهینه از فضای گرمابه های عمومی واقع در محدوده شهر تهران"، بررسی و قرار شد برای این اعتراض نیز پاسخی از شورا به فرمانداری ارسال شود.

در بخشی از پاسخ شورا به فرمانداری آمده است: با عنایت به سوابق مصوبات متعدد شورای شهر تهران در خصوص تسهیلات تشویقی مشابه در توسعه فضاهای ورزشی، مجتمع های فرهنگی سینمایی و...، بهره برداری از بخشی از فضای گرمابه های عمومی مورد نظر این طرح بدون هرگونه تغییر کاربری بوده و صرفا به منظور حمایت از ادامه فعالیت گرمابه های مذکور صورت گرفته است.