300 همایش "گفتمان انقلاب اسلامی" در کشور برگزار می شود

به گزارش خبرنگار مهر، محمد تقی فخریان ظهر سه شنبه در حاشیه پنجمین همایش سراسری اندیشه مطهری، کوثر فکری، جنبش دانش آموزی در جمع خبرنگاران در ساری افزود: این گفتمان ها در ایام دهه فجر امسال به صورت متمرکز در همه شهرهای کشور برگزار می شود.

وی با اشاره به برنامه سه ساله چشم انداز 10 ساله اتحادیه همچنین از برگزاری سه همایش بزرگ منطقه ای آبان و آذر امسال در کشور خبر داد.

فخریان خاطر نشان کرد: همایش سراسری چشم انداز و آینده نیز همزمان با دهه فجر امسال با حضور دانش آموزانی از کشورهای اسلامی در تهران بزرگ خبر داد.

دبیر کل اتحادیه انجمنهای اسلامی دانش آموزان کشور همچنین با اشاره به برگزاری موفق کنگره همکلاسی آسمانی طی سال های گذشته در کشور تصریح کرد: کنگره بزرگ همکلاسی یاران جوان روح الله همزمان با ایام دهه فجر با شناسایی شهدای دانش آموز نیز در تهران برگزار می شود.

وی با بیان اینکه در سال گذشته دو میلیون و 800 هزار نفر از دانش آموزان کشور از خدمات موسسه علمی آینده سازان این نهاد بهره مند شدند، گفت: مسابقات علمی این موسسه با همکاری وزارت آموزش و پرورش برای نخستین بار پس از انقلاب توانستیم بیشترین دانش آموزان را جذب کنیم.

فخریان از طراحی منظومه فکری مبتنی بر بیانات و اندیشه های امام در چشم انداز اتحادیه انجمن های اسلامی دانش آموزان کشور خبر داد و افزود: این منظومه فکری بهترین مامن و مکانش آثار شهید مطهری است که باید در اختیار افکار خلاق دانش آموز پاک ایرانی قرار گیرد.

دبیرکل اتحادیه انجمن های اسلامی دانش آموزان کشور نیز با اشاره به بررسی و تبیین شهید مطهری در برخی استانها به صورت خیمه های معرفت دانش آموزی بیان داشت: در حال حاضر 600خیمه معرفتی دانش آموزی کتب آثار شهید مطهری را با موضوعات مختلف بررسی می کنند.

وی در پاسخ به سئوال خبرنگار مهر مبنی بر برنامه های این اتحادیه برای بین المللی برگزار کردن همایش سالانه اندیشه مطهر کشور به انعقاد تفاهم نامه همکاری با کشورهای لبنان، سوریه، تاجیکستان و کوبا در قالب اتاق دوستی اشاره کرد و پاسخ داد: اندیشه ها و افکار شهید مطهری طی جزواتی در اختیار این کشورها قرار خواهد گرفت.

پنجمین همایش سالانه اندیشه مطهر، کوثر فکری، جنبش دانش آموزی عصر چهارشنبه به کار خود پایان می دهد.