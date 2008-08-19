مرگ سنسی دردناک است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از تیم تاک، فرانچسکو توتی گفت: مرگ رئیس باشگاه رم بسیار دردناک است. ما یک شخصیت محوری را در تاریخ رم و ورزش کشور از دست داده ایم. سنسی ، مردی مهربان، پراحساس و صادق بود.

وی افزود: سنسی پس از 15 سال ما را ترک کرد که دردی فراموش نشدنی در فکر و قلب ما خواهد بود. روزهایی که با او سپری کردم را از یاد نخواهم برد. سنسی در حکم پدر دوم ما بود و بازیکنان را به سان خانواده خود می دانست. برای ما بسیار دشوار بود که آقای سنسی را رئیس صدا بزنیم.

فرانکو سنسی رئیس باشگاه فوتبال رم یکشنبه شب در سن 82 سالگی در بیمارستان "جملی" شهر رم بر اثر عارضه تنفسی درگذشت.