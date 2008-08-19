زبردست در گفتگو با مهر اظهار داشت: با پیوستن مسلم محمد نژاد بازیکن فصل گذشته تربیت یزد و میثم حاجیان از صنعت مس کرمان در کنار بازیکنان جذب شده در طرح استعدادیابی صنعت مس رفسنجان ترکیب تیم کامل شده است.

وی اضافه کرد: اردوی تیم در اردیبل نیز بخوبی انجام شد و بازیکنان از لحاظ بدنی و هماهنگی تیمی در وضعیت مطلوبی قرار گرفته اند.

سرمربی صنعت مس کرمان گفت: برای هماهنگی بیشتر بازیکنان جدید با ترکیب باقیمانده از فصل گذشته تیم در نظر داریم تا شروع لیگ دسته اول کشور هر هفته یک بازی تدارکاتی با تیمهای لیگ دسته اول برگزار کنیم.

وی ابراز امیدواری کرد با استفاده از تجربه فصل گذشته و امکانات مناسب باشگاه صنعت مس رفسنجان بتواند به راحتی به لیگ برتر صعود کند.